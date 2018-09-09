Минсельхозпрод обещает выполнить госзаказ и прогнозирует рекордный урожай яблок

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Министерство сельского хозяйства и продовольствия рассчитывает, что в этом году будет собрано 7 млн тонн зерна.

Об этом 10 сентября сообщил заместитель министра Владимир Гракун, передают Naviny.by.

«Сегодня продолжается уборка урожая. Мы практически завершили уборку зерновых и зернобобовых. Осталось убрать гречиху и просо, треть гречихи уже убрано, ожидается валовой сбор 20 тыс. тонн, в том числе 15 тыс. — госзаказа. Уже убрано в сельхозорганизациях 5 млн 250 тыс. тонн зерновых и зернобобовых, с учетом населения и сельских хозяйств и ожидаемого вала кукурузы мы рассчитываем собрать 7 млн тонн зерна. Те объемы, которые мы недобрали на колосовых, планируется собрать за счет урожая кукурузы. А для этого отведено 170 тыс. га, и при урожайности 77,6 центнера с гектара мы ожидаем получить более 1 млн 300 тыс. тонн зерна кукурузы», — сказал замминистра.

Он отметил, что из-за засухи в начале лета произошли потери урожая, больше всего в Брестской и Гомельской областях.

«Полученного урожая нам будет достаточно для выполнения госзаказа (859 тыс. тонн), а также 670 тыс. тонн поступило в семенной фонд, 150 тыс. тонн ячменя — для пивной отрасли, остальное пойдет на корм животным. Недостатки фуража из-за нехватки зерна мы заполним за счет заготовки кормов. В этом году мы получим его на 600 тыс. тонн больше прошлого года», — сообщил Гракун.

По его словам, продолжается уборка ярового рапса. В планах собрать 544 тыс. тонн, в том числе 255 тыс. — в счет госзаказа. Сахарной свеклы планируется убрать 5 млн тонн.

«В этом году мы также планируем получить рекордный урожай яблок в 150 тыс. тонн. В позапрошлом году было собрано 146 тыс. тонн. Мы сможем их сохранить, поскольку имеем хранилища на 130 тыс. тонн», — заявил Гракун.

В 2017 году в хозяйствах всех категорий было намолочено зерна (в весе после доработки) 8 млн тонн при средней урожайности 33,2 центнера с гектара.