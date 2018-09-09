Белорусским предпринимателям стали доступны новые форматы бизнес-образования

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Начало делового сезона - отличное время для того, чтобы получить новые знания, которые подтолкнут вас к открытию собственного дела или помогут повысить эффективность действующего бизнеса. МТБанк запускает 3 новых формата бизнес-образования, которые будут полезны как предпринимателям со стажем, так и начинающим бизнесменам.

Этой осенью в рамка образовательного проекта «Бизнес в стиле FLEX» вам доступны:

видео-интервью с известными бизнесменами, которые каждый месяц будут ждать на территории своего бизнеса 10 корпоративных клиентов МТБанка и партнера проекта – Пробизнес. Именно там можно полностью проникнуться корпоративным духом той или иной компании, понять, что движет людьми, которые строят ее день за днем, и прочувствовать каково это – удерживать топовые позиции. Первое видео-интервью по итогам встречи с основателем интернет-гиганта 21vek.by Сергеем Вайниловичем уже доступно на портале Пробизнес; вебинары по продвижению бизнеса в интернете. Данный формат стартует в октябре при поддержке компании Webcom Media и будут интересен всем, кто хочет эффективно продвигать свой бизнес в интернете, а также активно наращивать онлайн-продажи. лайфхаки для бизнеса в рамках МТБлог и рассылка писем с полезным контентом. Время – очень ценный ресурс для управленцев. Предоставляя выжимку самой актуальной и проверенной информации, мы помогаем сэкономить драгоценные минуты, а может и часы, которые предприниматели потратят на развитие своего бизнеса.

Важная особенность новых форматов «Бизнес в стиле FLEX» в том, что теперь они доступны не только корпоративным клиентам МТБанка, но и всем желающим, а весь контент является бесплатным. Подписаться на рассылку писем и вебинаров можно уже сейчас .

МТБанк, организатор образовательного проекта для предпринимателей «Бизнес в стиле FLEX»: