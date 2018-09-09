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Белорусским предпринимателям стали доступны новые форматы бизнес-образования
Начало делового сезона - отличное время для того, чтобы получить новые знания, которые подтолкнут вас к открытию собственного дела или помогут повысить эффективность действующего бизнеса. МТБанк запускает 3 новых формата бизнес-образования, которые будут полезны как предпринимателям со стажем, так и начинающим бизнесменам.
Этой осенью в рамка образовательного проекта «Бизнес в стиле FLEX» вам доступны:
Важная особенность новых форматов «Бизнес в стиле FLEX» в том, что теперь они доступны не только корпоративным клиентам МТБанка, но и всем желающим, а весь контент является бесплатным. Подписаться на рассылку писем и вебинаров можно уже
МТБанк, организатор образовательного проекта для предпринимателей «Бизнес в стиле FLEX»:
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МТБанк запускает 3 новых формата бизнес-образования, которые будут полезны как предпринимателям со стажем, так и начинающим бизнесменам.
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