Белорусская легкоатлетка Ольга Мазуренок присоединилась к команде звездных послов II Европейских игр 2019 года, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе дирекции соревнований.

Соответствующий сертификат чемпионке Европы 2018 года в марафоне вручил директор фонда «Дирекция II Европейских игр 2019 года» Георгий Катулин во время награждения победителей и участников Минского полумарафона. «Думаю, большая часть участников Минского полумарафона была удивлена замечательным спортивным результатом и человеческим подвигом, который совершила Ольга во время соревнований в марафоне в Берлине. Мы абсолютно уверены в том, что благодаря своей активной жизненной позиции она станет достойным послом II Европейских игр и привлечет тысячи поклонников легкой атлетики на трибуны», — отметил он.

Ранее статус звездного посла II Европейских игр получил олимпийский чемпион 2008 года по гребле на байдарках и каноэ, депутат Палаты представителей Национального собрания Александр Богданович.

Как сообщалось, дирекция запустила информационный проект «Звездные послы II Европейских игр». Приоритетными задачами проекта являются продвижение и формирование положительного имиджа II Европейских игр 2019 года в Беларуси и за ее пределами, привлечение общественного внимания к мультиспортивному событию. В число звездных послов войдут выдающиеся личности из мира спорта, искусства и культуры Беларуси и зарубежных стран.

Первым звездным послом II Европейских игр 24 июля стала титулованная спортсменка, четырехкратная олимпийская чемпионка по биатлону, Герой Беларуси Дарья Домрачева.

БЕЛТА.