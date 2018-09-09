СМОЛЕВИЧИ ОТПРАЗДНОВАЛИ СВОЙ ЮБИЛЕЙ

Мы все любим свой город. Ведь нельзя не любить место, в котором живешь, учишься, работаешь, создаешь семью, воспитываешь детей. День города – еще один повод признаться своей малой родине в любви. Но судьба нашего города неотделима от судеб людей, которые в нем живут, трудятся, прославляют его своими поступками, делами, достижениями.





Празднование 570-летия города началось уже в первой половине субботнего дня: на центральной площади Смолевичей, близлежащих улицах раскинулись яркие торговые ряды, начали работу тематические площадки, аттракционы. Смолевичане, жители района, гости праздника, представители трудовых коллективов с творчеством и воодушевлением подошли к организации праздника: торговые и выставочные площадки пестрели разнообразием продукции и каждый мог приобрести то, что ему по душе: от украшений ручной работы до саженцев на свой приусадебный участок.





Возле здания Детской школы искусств раскинулась выставка работ художников- участников пленэра «Лето в провинции», тут же воспитанники художественного отделения школы работали на пленэре. Педагоги школы также демонстрировали свои работы, а маленьким участникам праздника предлагали сделать замечательный аквагрим. Рядом расположилась презентация Смолевичского краеведческого музея, а также выставка работ столичного сообщества «Природа и фантазия» самобытных любителей и художников.

В палатке ГЛХУ «Смолевичский лесхоз» широко был представлен декоративно-посадочный материал Драчковского питомника декоративных растений, колотые дрова, банные веники, натуральный мед. К слову, за столиком рядом возле палатки все желающие могли отведать меда с пасеки лесхоза и выпить душистого чая.





Настоящий праздник для детворы развернулся возле тематической площадки Смолевичского РОЧС: ребята могли померять боевку, посидеть за рулем «настоящей» спасательной машины. Родителям Смолевичские спасатели рассказывали о профилактике детского травматизма, об опасности оставления детей одних. Всем посетителям тематической площадки вручались памятные буклеты с правилами безопасного поведения. Некоторые родители живо интересовались вопросами безопасности детей, кое-кто даже просил сотрудников РОЧС научить их пользоваться огнетушителем, на что получили подробную консультацию и демонстрацию.





Многолюдно было и у здания «Белагропромбанка»: пока дети с радостью размахивали подаренными воздушными шарами с логотипом учреждения и фотографировались со сказочным персонажем Агриком — символом детской сберегательной программы «Белагропромбанка» — родители могли получить компетентную информацию по различным банковским продуктам.





Настоящий «городок» с тематикой по самым различным направлениям представило управление по образованию, спорту и туризму Смолевичского райисполкома: здесь были представлены всевозможные кружки и секции.

С неподдельным интересом смолевичане отнеслись и к палатке с саженцами винограда и образцами урожая виноградаря-любителя из Борисова. Не обходили вниманием и торговые точки, представляющие изделия швейной и трикотажной промышленности.

А вот на тематической площадке, на которой разместились представители сельсоветов, можно было не только посмотреть, чем живет каждый уголок Смолевичины, но и попробовать замечательные блюда, которые с любовью были приготовлены руками местных мастериц, посмотреть, какой урожай вырастили на своих приусадебных участках сельчане.

НА СМОЛЕВИЧСКОМ ВОДОХРАНИЛИЩЕ

Водная акватория Смолевичского водохранилища в праздничный день также принимала гостей: показательные заезды зрителям продемонстрировали водные гонщики Олег и Денис Каримовы, члены спортивной секции ДОСААФ Минской ОТШ (тренер — председатель Смолевичской районной организации ОСВОД Андрей Викторович Головков), члены водно-моторного клуба «AQUARACING. BY».





Ребята — участники чемпионатов Европы и мира, призеры чемпионатов республики не только продемонстрировали свое мастерство, но и прокатили всех желающих ребятишек на настоящих гоночных суднах. Детскому восторгу от увлекательных и захватывающих поездок, участниками которых они стали, не было предела.

Кроме этого, сотрудники ОСВОД напомнили и детям, и взрослым о правилах поведения на воде и у воды.

Ольга ЦЫБУЛЬКО.

Фото автора.

НА АЛЛЕЕ ДРУЖБЫ

В день города представители делегации из городов-побратимов приехали на Смолевичское водохранилище к Аллее дружбы, которая была заложена здесь два года назад. Тогда делегации Белореченского района Краснодарского края, Кагальницкого района Ростовской области, Мытищинского района Московской области, Общины Горна Оряховица Республики Болгария, Вжесинского повета Республики Польша посадили деревья на нашей земле как символ дружеских отношений между нашими городами, которые с каждым годом будут только крепчать и развиваться.





Что особо важно и значимо, в этом году венок дружбы пополнился новыми друзьями – районом Басарабяска Республики Молдова и городом Ужгородом Полтавской области (Украина).

ТОРЖЕСТВА НА ЦЕНТРАЛЬНОЙ ПЛОЩАДИ

Смолевиччина – трудолюбивый и гостеприимный край. Здесь умеют работать, достигать высоких результатов в труде, побед на различных творческих конкурсах и в спортивных состязаниях. А еще здесь любят встречать гостей и все вместе отмечать важные даты в жизни города и страны. Так получилось и в минувшие выходные, когда город праздновал свое 570-летие и еще одну важную дату в истории нашего населенного пункта – пятьдесят лет назад городскому поселку Смолевичи был присвоен статус города.





На торжества по этому случаю приехали многочисленные гости – представители городов-побратимов и соседних районов. Среди почетных гостей праздника – посол Республики Молдова в Республике Беларусь Виктор Васильевич Сорочан, первый секретарь посольства Украины в Республике Беларусь Иван Степанович Башняк, епископ Борисовский и Марьиногорский Вениамин, помощник генерального директора ОАО «БелАЗ» Владимир Михайлович Семашко, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Петр Андреевич Вабищевич, председатель Минского областного Совета депутатов Наталья Викторовна Якубицкая, почетный гражданин города Смолевичи Сергей Антонович Лашук, представители Червенского райисполкома во главе с председателем Червенского районного Совета депутатов Николаем Константиновичем Лойко, представители Логойского района во главе с заместителем председателя Логойского райисполкома Ларисой Николаевной Ероховец, председатель Жодинского городского Совета депутатов Наталья Михайловна Сушко, представители администрации Фрунзенского района города Минска во главе с заместителем главы Геннадием Викторовичем Подгорным. Наши города-побратимы представляли вицестароста Вжесинского Повета Республики Польша Вальдемар Грегорека, депутаты общины Горна Оряховица Республики Болгария Георг Бижев и Савадор Ганчев, делегацию Кагальницкого района Ростовской области Российской Федерации возглавляла председатель контрольно-счетной палаты Наталья Владимировна Плешкань, делегацию города Миргорода (Украина) – первый заместитель городского главы Сергей Алексеевич Швайка, район Басарабяска Республики Молдова – начальник отдела экономики Андрей Михайлович Кирков.





Гостей праздника приветствовал председатель Смолевичского райисполкома Михаил Гаврилович Загорцев. Он рассказал о том, что сегодня Смолевиччина – динамично развивающийся район, который находится среди лидирующих регионов Минской области. И все это благодаря трудолюбию и профессионализму работников, занятых в различных сферах и отраслях экономики. Говорил Михаил Гаврилович также о планах на ближайшую перспективу. Всем жителям города и гостям праздника он пожелал благоденствия, мирного неба, всего самого доброго, а главное, уважения друг к другу, к нашим ветеранам, своим близким, детям и родителям.

Михаил Гаврилович Загорцев вручил награды заслуженным людям Смолевиччины.

В этом году праздник города был ознаменован одним важным событием – в этот день в отделе ЗАГС Смолевичского райисполкома свой брак зарегистрировали Ванда Зайко и Артем Шкода. С днем бракосочетания их поздравили Его Преосвященство, Преосвященнейший Вениамин, епископ Борисовский и Марьиногорский и председатель Смолевичского райисполкома Михаил Гаврилович Загорцев. Ванда и Артем друзья с детства. Вместе учились в школе, играли в одной волейбольной команде. Ванда и Артем мечтают построить большой дом, трудится на родной Смолевичской земле и стать многодетной семьей. Свой первый танец молодые станцевали на главной площади города.

Еще одним важным и значимым событием был ознаменован праздник города.





Епископ Борисовский и Марьиногорский Вениамин поздравил присутствующих с праздником и благословил город и его жителей на дальнейшую жизнь и развитие, с тем, чтобы божественная благодать укрепляла и вдохновляла каждого из присутствующих на добрые и полезные дела, а также в год столетия возрождения патриаршества на Руси он вручил юбилейную медаль Михаилу Гавриловичу Загорцеву.





Несколько наших земляков получили награды от председателя Минского областного Совета депутатов Натальи Викторовны Якубицкой.

С каждым годом наш край становится все краше и уютнее. В этом большая заслуга и самих жителей города и района. Их вклад в благоустройство отметили на празднике города. Награды получили победители смотра-конкурса по благоустройству среди сельских советов, населенных пунктов, ведомственных территорий, частных подворий и городских дворов. О победителях конкурса читайте в следующем номере газеты.





Праздник города был бы невозможен без приятных слов поздравлений от гостей мероприятия – представителей городов-побратимов, соседних с нами районов. В этом году семья побратимов города Смолевичи пополнилась еще одним братским городом. В апреле договор о сотрудничестве был подписан с украинским Миргородом. Председатель Смолевичского райисполкома Михаил Гаврилович Загорцев вручил первому заместителю городского главы Города Миргорода Сергею Алексеевичу Швайка хрустальный знак как символ уважения и крепкой дружбы между нашими братскими народами. Делегаты других городов-побратимов также получили памятные знаки от председателя Смолевичского райисполкома. Наши соседи из Червенского и Логойского районов, города Жодино поздравили смолевичан и руководство города со столь значимой датой в жизни города. Настоящий подарок представителям делегаций преподнес народный ансамбль песни «Плиса», исполнив «Попурри» из известных музыкальных произведений разных стран. Они исполнили песни на болгарском, молдавском, украинском языках, по-настоящему порадовав наших зарубежных гостей, показав тем самым, как мы дорожим братскими узами и дружбой с другими народами.





Сегодня Смолевиччина может гордиться не только своими людьми, но и творческими коллективами, которые в этот день создавали праздничное настроение. Это – народный ансамбль песни «Плиса» под руководством Константина Геращенко, народный ансамбль песни «Ад шчырага сэрца» Смолевичской детской школы искусств (руководитель Надежда Новинская), солист Зеленоборского СДК Владимир Гусев, образцовая студия современного и бального танца «Шарм» (руководитель Елена Мытько), танцевальный коллектив Озерицкослободской ДШИ и другие.





Завершило торжественное мероприятие выступление сводного оркестра под руководством Юрия Александровича Новинского. Праздничная программа продолжилась концертными программами заслуженного любительского коллектива Республики Беларусь театра песни «Шина-най» Дворца искусств города Бобруйска, творческих коллективов городов Борисова и Дзержинска. Фейерверк стал прекрасным завершением праздничных гуляний, которые в конце жаркого дня украсил концерт солиста ВИА «Земляне».

Наталья ТЫШКОВСКАЯ.

Фото автора.