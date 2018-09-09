Властелин села Смолевиччины

Районный этап молодежного сельскохозяйственного республиканского проекта «Властелин села – 2018» прошел на празднике «Дожинки» в Слободе.

Четыре семьи из сельской местности боролись за титул самого умелого, творческого, креативного хозяина и хозяйки Смолевиччины: семья Петра и Юлии Марусевых из деревни Алесино, семья Александра и Екатерины Бачило из агрогородка Драчково, семья Владимира и Марии Науменко из агрогородка Будагово и семья Александра и Ирины Яблонских из агрогородка Слобода Озерицко-Слободского сельсовета.





В состав жюри конкурса вошли председатель районного Совета депутатов Марина Михайловна Клюева (председатель жюри), председатель райкома профсоюза работников АПК Вячеслав Николаевич Лопатко, начальник отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи Смолевичского райисполкома Вероника Игоревна Нехайчик, начальник ЦБУ №508 г. Смолевичи, региональной дирекции ОАО «БелАгроПромБанк» по Минской области Татьяна Михайловна Масловская, начальник планово-экономического отдела Управления по сельскому хозяйству и продовольствию райисполкома Александра Андреевна Боровская, исполняющий обязанности первого секретаря Смолевичского райкома ОО «БРСМ» Каролина Александровна Горощик.

Открыла конкурсную программу Марина Михайловна Клюева:

– От имени всех членов жюри желаю семьям-участницам большой удачи и хочу сказать, что вне зависимости от того, какими будут результаты, вы – наша гордость, вы уже самые лучшие, вы – яркий цвет нашего района, и всегда помните об этом. Сегодня перед нами на сцене стоят самые лучшие, дружные, талантливые и креативные семьи района.

Марина Михайловна призвала членов жюри быть объективными и внимательными, дабы выявить того победителя, который достойно представит наш район на областном этапе конкурса «Властелин села-2018».





Уже много лет по всей республике этот конкурс проводится под эгидой БРСМ. В организации районного этапа конкурса приняли активное участие Смолевичский районный исполнительный комитет, Смолевичская районная организация работников АПК, ЦБУ №508 г.Смолевичи, региональной дирекции ОАО «БелАгроПромБанк», Смолевичский районный комитет профсоюзов работников образования и науки, Смолевичкий районный комитет профсоюзов работников АПК, ГЛХУ «Смолевичский лесхоз», ОАО «Агротемп», ГУ «Центр физической культуры, спорта и туризма Смолевичского района, районная газета «Край смалявіцкі».

Для конкурсантов подобрали такие задания, чтобы семьи смогли проявить себя с наилучшей стороны и показать свои таланты. Конкурс начался с «Визитной карточки». Участники пели песни, частушки, рассказывали о своих семьях. Трогательно было наблюдать, как их маленькие детки старательно, с любовью и трепетом перед публикой не скупились на ласковые слова в адрес родителей, искренне рассказывали о своей жизни и подпевали мамам и папам.





Затем предстоял самый активный этап конкура: участники демонстрировали свои умения: как запрячь коня, распилить бревно «Дружбой» и нарубить дров, связать банные веники и самое главное – делать это сообща, помогая друг другу. И эстафета была на сельскую тематику – перенести воду в ведрах, «посадить» и «убрать» картошку и сделать все это на время. Дети поддерживали своих родителей, выкрикивали их имена, а Каролина Бачило не смогла сдержать слез, когда мама споткнулась и упала во время эстафеты. Поддержать свои команды приехали и председатели сельисполкомов, родственники и друзья конкурсантов.

Завершающий третий этап «Властелина села» был очень теплым и по-домашнему уютным. Юные представители семьи Науменко спели зажигательную песню, Марусины – угощали жюри вкусным теплым хлебом, который они приготовили сами. Семья Бачило поделились сокровенным: сундуком, в котором хранятся самые важные и трогательные вещи для их семьи. Например, зонт, под которым супруги гуляли в свое первое свидание, фотоальбом и первую погремушку дочки. Супруги Яблонские с детьми строили домик на сцене, рассказывая, что кому нравится в их семье.

Не было духа состязания, казалось, что счастливые семьи делятся частичками своей обыденной жизни, демонстрируя быт на селе. Но конкурс есть конкурс. Жюри долго совещались.

На сцену вышла Марина Михайловна Клюева:

– Героями «Властелина села-2018» стали самые активные, самые красивые и дружные молодые семьи нашего района, проживающие в сельской местности. Все они боролись за главный титул и с честью прошли все испытания, продемонстрировав при этом находчивость, взаимовыручку и много разных умений и талантов, которые так необходимы не только в сельской жизни. Дорогие друзья, большого счастья вам, оставайтесь позитивными, дружными, красивыми, цените и любите друг друга. Широкой жизненной дороги вам, ясного и мирного неба над головой и большого теплого каравая хлеба в доме.

За участие в районном этапе молодежного сельскохозяйственного республиканского проекта «Властелин села – 2018» грамотой, ценным подарком и сертификатом в номинации «Самая многодетная и хозяйственная семья» награждена семья Науменко. В семье Владимира и Марии воспитываются три дочки и три сына: Полина, Владислава, Дарина, Илья, Ярослав и Кирилл.

Владимир – глава семьи, любящий муж и заботливый папа, работает в ОАО «Смолевичский райагросервис», его жена Мария – хранительница семейного уюта, все свободное время посвящает семье, является сотрудницей ГП «ЖдиноАгроПлемЭлита».

Титула «Самая креативная и физически сильная семья» удостоена чета Яблонских из агрогородка Слобода Озерицко-Слободского сельсовета. В семье воспитывают двух дочерей – Ксению и Екатерину. Папа работает кладовщиком, а мама – ведущим юристконсультом в ОАО «Озерицкий-Агро».

В номинации «Самая художественно-образная семья» победила семья Марусевых. Это многодетная семья, где подрастают доченьки Варвара, Анастасия и маленький сынок Тимофей. Папа работает инженером-энергетиком в «Смолевичи-Сузон», а мама – юристконсультом в РУП «Шипяны-АСК».





Победителями конкурса «Властелин села – 2018» в Смолевичском районе стала семья Бачило. По ходу конкурса жюри решило определить еще одну номинацию на лучший музыкальный номер, и так получилось, что в ней также одержала победу семья Бачило. Победители получили грамоту, призы от организаторов и специальный приз от Смолевичского райисплкома – газонокосилку- триммер.

Сыночек и лапочка дочка

Александр и Екатерина познакомились на автовокзале в Смолевичах. И с той поры они поверили в настоящую любовь с первого взгляда. А свидетельством тому стало то, что в 2007 году в их семье родилась дочь Каролина. А через пять лет на свет появился маленький Егорка.

Отец работает руководителем транспорта, а мама учителем начальных классов. Каролина уже ходит в шестой класс, а Егору в октябре исполнится шесть лет.

Александр признается, что сначала не хотел участвовать в конкурсе – стеснялся, но жена вселила в него уверенность.

Вообще, супруги Бачило признаются, что секрет счастливой семейной жизни кроется во взаимопонимании, поддержке и уважении друг к другу.

Каролина рассказывает, что никогда не слышала, чтобы родители ругались или повышали голос друг на друга, девочка с улыбкой рассказывает, что папа называет маму Катюшенька, а она его в ответ – Сашенька.

– Родители любят друг друга, – с уверенностью говорит Каролина.

Лидия СУДНИКОВИЧ.

Фото автора.