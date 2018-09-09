ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Новой "Мисс Америка" стала 25-летняя афроамериканка

10.09.2018 16:33 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

В США назвали победительницу конкурса «Мисс Америка 2019» — ею стала музыкант Ниа Франклин. Девушке 25 лет и она живет в Нью-Йорке — пишет Korrespondent.net.

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Miss New York (@missamericany) 22 Авг 2018 в 5:56 PDT

В этом году было введено важное новшество: впервые за почти сотню лет организаторы отказались от дефиле в купальниках, решив обозначить новый формат «Мисс Америки», в котором фигура девушки — это не главное.

— Я думаю, что это отличные нововведения, — прокомментировала победительница. — Уверена, что теперь участницы конкурса чувствуют себя более уверенными в себе. Им не нужно позировать в купальниках перед сотнями людей, чтобы получить корону. Я соблазнительная женщина, и я горжусь этим, однако я рада, что мне не пришлось это делать сегодня, потому что судьи выбрали меня не за внешние данные. И все девушки, которые сегодня участвовали в конкурсе, — настоящие личности, а не просто красотки.

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Miss New York (@missamericany) 6 Авг 2018 в 6:16 PDT

У победительницы конкурса действительно все в порядке и с фигурой, и с образованием: Ниа окончила музыкальную школу искусств Северной Каролины по специальности «композитор», а после получила и степень магистра.

Ниа уверена, что интерес к искусству и любовь к своему делу помогли ей проявить себя и чувствовать себя уверенно на конкурсе. Помимо короны «Мисс Америки» девушка мечтает о премии «Грэмми».

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Miss New York (@missamericany) 7 Сен 2018 в 9:41 PDT

Помимо музыки, важное место в жизни победительницы занимает благотворительность. Она работает в некоммерческой организации «Sing for Hope», которая помогает талантливым молодым людям реализовать себя, а также занимается арт-терапией — проводит концерты для тежелобольных людей.

Ниа рассказала журналистам, что эта сторона жизни очень важна для нее: в сложный период жизни, когда ее отцу поставили диагноз «неходжкинская лимфома» (рак лимфатической системы), ей помогла музыка. Она также пожертвовала свои стволовые клетки, что помогло спасти отца.

О других подробностях семейной жизни победительницы пока известно немного, однако Ниа не скрывает, что в ее жизни есть любимый мужчина.

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Miss New York (@missamericany) 27 Июл 2018 в 4:03 PDT

В качестве приза за победу девушка получила 50 тысяч долларов. Правда, Ниа вручат не сами деньги, а стипендию на обучение — на эту же сумму.

Победительница сказала, что постарается использовать свой выигрыш и статус «Мисс Америка», чтобы помочь творческим детям получить отличное образование в сфере искусства.

 
 
Ссылка на источник 74
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В США назвали победительницу "Мисс Америки 2019" - ею стала музыкант Ниа Франклин. Девушке 25 лет и она живет в Нью-Йорке.
 
Новости дня
Новости разные
 
Forbes: годовая поддержка Беларуси со стороны Москвы сопоставима с дотациями всех регионов России
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

09.09.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Петрыкаускiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Свислочская газета
Единство
Радзiма
Новы дзень (Жлобин)
10.09.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Полоцка
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика