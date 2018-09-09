В США назвали победительницу конкурса «Мисс Америка 2019» — ею стала музыкант Ниа Франклин. Девушке 25 лет и она живет в Нью-Йорке — пишет Korrespondent.net .

В этом году было введено важное новшество: впервые за почти сотню лет организаторы отказались от дефиле в купальниках, решив обозначить новый формат «Мисс Америки», в котором фигура девушки — это не главное.

— Я думаю, что это отличные нововведения, — прокомментировала победительница. — Уверена, что теперь участницы конкурса чувствуют себя более уверенными в себе. Им не нужно позировать в купальниках перед сотнями людей, чтобы получить корону. Я соблазнительная женщина, и я горжусь этим, однако я рада, что мне не пришлось это делать сегодня, потому что судьи выбрали меня не за внешние данные. И все девушки, которые сегодня участвовали в конкурсе, — настоящие личности, а не просто красотки.

У победительницы конкурса действительно все в порядке и с фигурой, и с образованием: Ниа окончила музыкальную школу искусств Северной Каролины по специальности «композитор», а после получила и степень магистра.

Ниа уверена, что интерес к искусству и любовь к своему делу помогли ей проявить себя и чувствовать себя уверенно на конкурсе. Помимо короны «Мисс Америки» девушка мечтает о премии «Грэмми».

Помимо музыки, важное место в жизни победительницы занимает благотворительность. Она работает в некоммерческой организации «Sing for Hope», которая помогает талантливым молодым людям реализовать себя, а также занимается арт-терапией — проводит концерты для тежелобольных людей.

Ниа рассказала журналистам, что эта сторона жизни очень важна для нее: в сложный период жизни, когда ее отцу поставили диагноз «неходжкинская лимфома» (рак лимфатической системы), ей помогла музыка. Она также пожертвовала свои стволовые клетки, что помогло спасти отца.

О других подробностях семейной жизни победительницы пока известно немного, однако Ниа не скрывает, что в ее жизни есть любимый мужчина.

В качестве приза за победу девушка получила 50 тысяч долларов. Правда, Ниа вручат не сами деньги, а стипендию на обучение — на эту же сумму.

Победительница сказала, что постарается использовать свой выигрыш и статус «Мисс Америка», чтобы помочь творческим детям получить отличное образование в сфере искусства.