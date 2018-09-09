|
В прошедшие выходные в Минске состоялся рекордный по всем меркам Полумарафон-2018
Вадим Девятовский озвучил некоторые ЦИФРЫ Минского полумарафона 2018:
Ход регистрации шел в два раза динамичнее, чем в прошлом.
Вадим Девятовский:
Кроме того, что глава БФЛА озвучил цифры Минского полумарафона 2018, он отметил, что организация забега вышла на новый уровень. Были учтены все шероховатости, начиная от выдачи стартовых пакетов, завершая выдачей воды. Очень понравились лидеру Белорусской федерации легкой атлетики и сами соревнования!
С нами также поделилась впечатлениями непосредственная участница Минского Полумарафона - 2018, Лика Можейко:
Фото из личного архива Лики Можейко
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Глава Белорусской Федерации Легкой Атлетики Вадим Девятовский поделился некоторыми цифрами, а непосредственная участница Минского Полумарафона - 2018 Лика...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)