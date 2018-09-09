В прошедшие выходные в Минске состоялся рекордный по всем меркам Полумарафон-2018

Вадим Девятовский озвучил некоторые ЦИФРЫ Минского полумарафона 2018:

В забеге стартовало около 35 000 участников!

53 страны = рекорд!

198 населенных пунктов Беларуси (в прошлом было 150)!

Гости из 89 городов России!

1300 иностранцев (600 – представители Российской федерации, 250 из которых – москвичи, 130 – жители Питера, и другие)!

Ход регистрации шел в два раза динамичнее, чем в прошлом.

Вадим Девятовский:

"Когда видишь десятки тысяч людей, которые счастливы благодаря спорту, понимаешь, что все это не зря!"





Кроме того, что глава БФЛА озвучил цифры Минского полумарафона 2018, он отметил, что организация забега вышла на новый уровень. Были учтены все шероховатости, начиная от выдачи стартовых пакетов, завершая выдачей воды. Очень понравились лидеру Белорусской федерации легкой атлетики и сами соревнования!



С нами также поделилась впечатлениями непосредственная участница Минского Полумарафона - 2018, Лика Можейко:



"Это было очень-очень круто!

Спасибо большое городу за организацию, за возможность испытать себя

и оказаться внутри такого сильного эмоционального потока!

И, конечно, большое спасибо всем, кто меня поддерживал!

Моя Первая медаль - в том числе ваша заслуга!"



На вопрос - "Как ощущения?" - Лика ответила следующее:



"По результатам - это было моё лучшее время, личный рекорд. В целом я собой довольна.

Первые 3 километра бежала в общем темпе... Очень благодарна волонтёрам за поддержку:

хлопнешь по ладошке - и силы прибавляются, ускоряешься...)))

Организация Полумарафона-2018 очень хорошая, на высоте!..

Незабываемое ощущение, когда 35 тысяч человек сливаются в эмоциональном волевом потоке...это очень сильно!"









Фото из личного архива Лики Можейко



MLife.by желает дальнейших побед всем участникам Полумарафона.



