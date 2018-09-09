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Наиболее интернет-продвинутым вузом Могилевщины согласно рейтингу Webometrics Ranking стала Белорусская сельхозакадемия в Горках
10.09.2018 — Разное | Горецкий вестник
Наиболее интернет-продвинутым вузом Могилевской области согласно рейтингу Webometrics Ranking of World Universities стала Белорусская государственная сельскохозяйственная академия в Горках. Она занимает 23 строчку из 57 представленных высших учебных заведений Беларуси (всего же в рейтинг, публикуемый раз в два года исследовательской группой испанского Национального исследовательского совета Cybermetrics Lab (Испания, Мадрид), входят более 27 000 высших учебных заведений мира, в том числе 57 белорусских).
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Наиболее интернет-продвинутым вузом Могилевщины согласно рейтингу Webometrics Ranking стала Белорусская сельхозакадемия в Горках
Наиболее интернет-продвинутым вузом Могилевской области согласно рейтингу Webometrics Ranking of World Universities стала Белорусская государственная сельскохозяйственная...
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