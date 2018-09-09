Наиболее интернет-продвинутым вузом Могилевщины согласно рейтингу Webometrics Ranking стала Белорусская сельхозакадемия в Горках

Наиболее интернет-продвинутым вузом Могилевской области согласно рейтингу Webometrics Ranking of World Universities стала Белорусская государственная сельскохозяйственная академия в Горках. Она занимает 23 строчку из 57 представленных высших учебных заведений Беларуси (всего же в рейтинг, публикуемый раз в два года исследовательской группой испанского Национального исследовательского совета Cybermetrics Lab (Испания, Мадрид), входят более 27 000 высших учебных заведений мира, в том числе 57 белорусских).





Это крупнейший мировой рейтинг, позволяющий провести сравнительный анализ деятельности университетов по критерию научно-исследовательских достижений в сети. В нем оценивается представленность и цитируемость в интернете университетов, а также медицинских учреждений, бизнес-школ, исследовательских центров и библиотек, принадлежащих вузам. Основными показателями рейтинга считаются наполняемость, степень поддержки и популярность веб-сайта университета.





Лучшими же среди белорусских вузов в указанном ключе, по мнению исследовательской группы, являются Белорусский государственный университет (первое место), Белорусский национальный технический университет (второе), замыкает тройку лидеров Гродненский государственный университет им.Янки Купалы.

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