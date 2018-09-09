Forbes: годовая поддержка Беларуси со стороны Москвы сопоставима с дотациями всех регионов России

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Сумма годовой поддержки белорусской экономики со стороны Москвы сопоставима с общим объемом дотаций всех регионов России из федерального бюджета и близка к ожидаемому годовому поступлению в бюджет от повышения НДС.

Накануне обсуждения правительствами России и Беларуси вопроса о поставках нефтепродуктов российский Forbe s опубликовал свое видение перспектив экономического сотрудничества между странами.

Как отмечает издание, по разным оценкам, сумма ожидаемых расходов по всем нацпроектам в России на 2018-2024 годы составляет около 25 трлн рублей. МВФ в сентябре 2016 года оценивал общую поддержку белорусской экономики со стороны России в 106 млрд долларов только за период 2005–2015 годов, или около 9,7 млрд долларов в год, или около 7 трлн российских рублей.

«Получается, сумма годовой поддержки белорусской экономики со стороны Москвы сопоставима с общим объемом дотаций всех регионов России из федерального бюджета и близка к ожидаемому годовому поступлению в бюджет от повышения НДС. Вот только где эти деньги, белорусские граждане не знают и едут на заработки в Россию и Польшу», - отмечает обозреватель Forbes.

Задолженность республики по государственным кредитам России на середину мая 2018 года составила 6,3 млрд долларов и 60 млрд российских рублей, пишет издание. В будущем году правительство Беларуси должно будет выплатить по внешнему долгу около 3,7 млрд долларов. Без новых внешних заимствований со стороны России сделать это будет непросто. На ближайшем российско-белорусском саммите, который состоится 19 сентября, Минск будет просить рефинансировать 1 млрд долларов долга. Нет уверенности, что Минск будет иметь возможность выполнять свои обязательства по кредитам в будущем, считает Forbes.

«Беларусь является важным звеном в обеспечении безопасности России. В последние годы Минск все больше стремится демонстрировать свою обособленность от Москвы во внешней политике, что вызывает озабоченность. После Украины потеря Беларуси обернется для Москвы серьезной геополитической катастрофой.

Внешняя политика России на белорусском направлении ориентируется на сохранение статус-кво существующего режима. Пока нет желания что-либо менять. В последнее время Лукашенко неоднократно выступал с жесткими заявлениями, демонстрируя пренебрежительное отношение к российскому политическому классу. Несмотря на позитивную повестку двусторонних отношений в публичном пространстве, такая риторика из уст руководителя республики вряд ли останется без внимания Кремля», - полагает автор публикации.

«По плану очередные президентские выборы в Беларуси должны пройти в 2020 году, но их могут провести и раньше. Здесь следует сделать важную оговорку. Передача власти через процедуру выборов в современных условиях в Беларуси невозможна. Лукашенко планирует в шестой раз баллотироваться на пост президента и дождаться прихода 4-го президента России в 2024 году. Москва не имеет возможности вмешиваться во внутренние политические процессы в республике. В то же время существование авторитарного режима в Беларуси невозможно без ресурсной и финансовой поддержки Москвы. В России сформировался целый пул игроков и лоббистов, особенно среди некоторых бизнесменов, которых устраивает текущая ситуация. Но такая модель требует больших финансовых вливаний из российского бюджета.

Текущий формат двусторонних отношений себя изжил. Проект «Союзное государство» по многим причинам оказался замороженным. Ревизия всего комплекса двусторонних отношений позволит определить пути дальнейшего развития. В числе ближайших задач отказ от скрытого субсидирования в пользу целевых кредитов. Это позволит России принимать участие в реформировании белорусской экономики, создании новых и модернизации существующих производств. По такому пути идет Китай, предоставляя Минску связанные кредиты для строительства и модернизации предприятий.

Беларусь не имеет возможности для существенного увеличения ВВП страны без проведения структурных реформ. Новое белорусское правительство во главе с достаточно профессиональным экономистом Сергеем Румасом не получило карт-бланш от Лукашенко на проведение серьезных преобразований. Вероятно, главная его задача будет в поиске альтернативного финансирования на Западе, в арабских странах и укрепление сотрудничества с Китаем», - отмечает Forbes.