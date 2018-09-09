В мае из меню белорусских «МакДональдс» исчез картофель по-деревенски. А недавно минчане создали электронную петицию с просьбой вернуть это блюдо обратно. Читайте, почему весной пропал картофель по-деревенски и появится ли он снова.



Скриншот с сайта mcdonalds.ru

Петицию создали 7 сентября и сейчас ее подписали около 500 человек. Авторы просят рассмотреть возможность возвращения в меню картофеля по-деревенски ссылаясь на то, что любителей этого блюда у нас много. Мы попросили прокомментировать это дело компанию «КСБ Виктори Рестораны», которая развивает «МакДональдс» в Беларуси.

Там говорят, что мае они запустили линейку премиальных бургеров «Маэстро». А вместе и с ней — и новый вид картофеля «Маэстро фрайс», который является сезонным предложением. Выходит, он и сменил в меню картофель по-деревенски.



Скриншот с сайта mcdonalds.by

— Тем не менее, мы постоянно прислушиваемся к пожеланиям наших гостей и регулярно пересматриваем наше меню, чтобы поддерживать его в максимальном соответствии с ожиданиями посетителей. Мы благодарны нашим гостям за обратную связь и сообщаем, что по многочисленным просьбам в скором времени мы возвращаем картофель по-деревенски в меню «МакДональдс», — говорят в «КСБ Виктори Рестораны».

Отметим, что в украинских «МакДональдс» картофель по-деревенски исчез из меню еще осенью 2017 года и не появился до сих пор. Вместо него сейчас продают тот же новый продукт, что и у нас. А вот в российских ресторанах сети картофель по-деревенски на время выводили из меню несколько лет назад, но сегодня он там представлен.