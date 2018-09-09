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Минчане просят вернуть в меню картофель по-деревенски. А что говорят в "МакДональдс"?
В мае из меню белорусских «МакДональдс» исчез картофель по-деревенски. А недавно минчане создали
Петицию создали 7 сентября и сейчас ее подписали около 500 человек. Авторы просят рассмотреть возможность возвращения в меню картофеля по-деревенски ссылаясь на то, что любителей этого блюда у нас много. Мы попросили прокомментировать это дело компанию «КСБ Виктори Рестораны», которая развивает «МакДональдс» в Беларуси.
Там говорят, что мае они запустили линейку премиальных бургеров «Маэстро». А вместе и с ней — и новый вид картофеля «Маэстро фрайс», который является сезонным предложением. Выходит, он и сменил в меню картофель по-деревенски.
— Тем не менее, мы постоянно прислушиваемся к пожеланиям наших гостей и регулярно пересматриваем наше меню, чтобы поддерживать его в максимальном соответствии с ожиданиями посетителей. Мы благодарны нашим гостям за обратную связь и сообщаем, что по многочисленным просьбам в скором времени мы возвращаем картофель по-деревенски в меню «МакДональдс», — говорят в «КСБ Виктори Рестораны».
Отметим, что в украинских «МакДональдс» картофель по-деревенски
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Картофель по-деревенски исчез из меню еще в мае.
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