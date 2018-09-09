На Быховщине проведены мониторинги состояния пожарной безопасности объектов деревообрабатывающей промышленности

Инспекцией надзора и профилактики Быховского районного отдела по чрезвычайным ситуациям проведено изучение состояния пожарной безопасности 8 субъектов хозяйствования района осуществляющих деревообработку.





























Мониторингу пожарной безопасности были подвергнуты фермерское хозяйство «Салим», ОДО «БелИмпЭксДрев», ООО «Быховлес», ГЛХУ «Быховский лесхоз», ЧТУП «Лесопил», Быховский лесопункт ОАО «Могилевдрев», ОАО «Быховрайагропромтехснаб» и ООО «Тигер».

Общими нарушениями для всех изученных предприятий явилось недостаточное количество первичных средств пожаротушения (огнетушителей), отсутствие указателей категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, несвоевременное удаление горючих отходов производства и их складирование в противопожарных разрывах, складирование лесоматериалов на не очищенной от растительного слоя площадке, отсутствие системы обучения работников предприятий по вопросам пожарной безопасности.

По результатам проведенной работы в отношении проверенных предприятий внесены рекомендации об устранении требований законодательства о пожарной безопасности, предложено к выполнению более 60 противопожарных мероприятий.

Старший инспектор группы пропаганды и взаимодействия с общественностью Быховского РОЧС

Сергей Исаенко