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На Быховщине проведены мониторинги состояния пожарной безопасности объектов деревообрабатывающей промышленности

10.09.2018 — Разное | Маяк Преднепровья  
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Инспекцией надзора и профилактики Быховского районного отдела по чрезвычайным ситуациям проведено изучение состояния пожарной безопасности 8 субъектов хозяйствования района осуществляющих деревообработку.

На Быховщине проведены мониторинги состояния пожарной безопасности объектов деревообрабатывающей промышленности


На Быховщине проведены мониторинги состояния пожарной безопасности объектов деревообрабатывающей промышленности


На Быховщине проведены мониторинги состояния пожарной безопасности объектов деревообрабатывающей промышленности


На Быховщине проведены мониторинги состояния пожарной безопасности объектов деревообрабатывающей промышленности


На Быховщине проведены мониторинги состояния пожарной безопасности объектов деревообрабатывающей промышленности

 

Мониторингу пожарной безопасности были подвергнуты фермерское хозяйство «Салим», ОДО «БелИмпЭксДрев», ООО «Быховлес», ГЛХУ «Быховский лесхоз», ЧТУП «Лесопил», Быховский лесопункт ОАО «Могилевдрев», ОАО «Быховрайагропромтехснаб» и ООО «Тигер».

Общими нарушениями для всех изученных предприятий явилось недостаточное количество первичных средств пожаротушения (огнетушителей), отсутствие указателей категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, несвоевременное удаление горючих отходов производства и их складирование в противопожарных разрывах, складирование лесоматериалов на не очищенной от растительного слоя площадке, отсутствие системы обучения работников предприятий по вопросам пожарной безопасности.

По результатам проведенной работы в отношении проверенных предприятий внесены рекомендации об устранении требований законодательства о пожарной безопасности, предложено к выполнению более 60 противопожарных мероприятий.

Старший инспектор группы пропаганды и взаимодействия с общественностью Быховского РОЧС

Сергей Исаенко

 
 
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Инспекцией надзора и профилактики Быховского районного отдела по чрезвычайным ситуациям проведено изучение состояния пожарной безопасности 8 субъектов...
 
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