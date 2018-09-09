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Озимые зерновые в Беларуси посеяны на четверти запланированных площадей

10.09.2018 — Разное | Маяк Преднепровья  
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Озимые зерновые в Беларуси посеяны на четверти запланированных площадейОзимые зерновые культуры в Беларуси посеяны на четверти запланированных площадей. Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Владимир Гракун, передает корреспондент БЕЛТА.

Параллельно с завершением уборки продолжается подготовка к следующему урожаю. «Идет посевная. Мы посеяли крестоцветные культуры, рапс. Сейчас идет сев озимых зерновых культур, 24% данных площадей засеяно. Поставлена задача до 1 октября завершить сев, полностью соблюдая все регламенты, технологии с внесением минеральных удобрений», — сказал Владимир Гракун.

Использование удобрений необходимо для хорошей перезимовки сельхозкультур и формирования урожая. «В текущем году под урожай озимого сева должны внести 43 тыс. т азотных удобрений, 96 тыс. т фосфорных и 180 тыс. т калийных. Эти объемы рассчитаны с учетом получения урожайности 45 ц/га. Мы должны планировать сбор урожая в следующем году более 9 млн т», — отметил замминистра.

www.belta.by

 
 
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Озимые зерновые культуры в Беларуси посеяны на четверти запланированных площадей. Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции заместитель министра сельского...
 
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