Озимые зерновые в Беларуси посеяны на четверти запланированных площадей

Озимые зерновые культуры в Беларуси посеяны на четверти запланированных площадей. Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Владимир Гракун, передает корреспондент БЕЛТА.

Параллельно с завершением уборки продолжается подготовка к следующему урожаю. «Идет посевная. Мы посеяли крестоцветные культуры, рапс. Сейчас идет сев озимых зерновых культур, 24% данных площадей засеяно. Поставлена задача до 1 октября завершить сев, полностью соблюдая все регламенты, технологии с внесением минеральных удобрений», — сказал Владимир Гракун.

Использование удобрений необходимо для хорошей перезимовки сельхозкультур и формирования урожая. «В текущем году под урожай озимого сева должны внести 43 тыс. т азотных удобрений, 96 тыс. т фосфорных и 180 тыс. т калийных. Эти объемы рассчитаны с учетом получения урожайности 45 ц/га. Мы должны планировать сбор урожая в следующем году более 9 млн т», — отметил замминистра.