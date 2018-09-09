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Глава аппарата НАН Беларуси: Мы не видим доказательств того, что человек произошел от обезьяны
Руководитель аппарата Национальной академии наук Беларуси академик Петр Витязь не исключает, что живущие на Земле люди являются потомками переселенцев из космоса. Своим мнением о происхождении жизни на планете ученый поделился с журналистами 10 сентября в Минске во время XXXI Международного конгресса Ассоциации участников космических полетов.
«Откуда появился человек на Земле? Много говорят о том, что мы переселенцы, что человек появился из космоса. Я верю в то, что сегодня, какой бы ни была селекция, как бы ни проявлялась эволюция, мы не видим доказательств того, что человек произошел от обезьяны», — сказал он.
«Посмотрите на древние наскальные рисунки, — обратил внимание Витязь. — На многих из них нарисованы ракеты, космонавты. Откуда они взялись? А то, что находят сегодня археологи [следы] человека совсем других размеров? Откуда это взялось? Поэтому что-то есть. Мы не имеем доказательств, но такая гипотеза есть, это возможно».
Руководитель аппарата НАНБ выразил надежду, что когда-нибудь гипотеза о внеземном происхождении человека будет доказана. По его мнению, ее подтверждению может поспособствовать высадка человека на другой планете и ее освоение.
XXXI Международный конгресс Ассоциации участников космических полетов проходит 9−15 сентября в Минске. В нем принимают участие более 80 космонавтов и астронавтов из почти 20 стран. Работа конгресса построена в рамках четырех технических сессий, которые посвящены новым научным программам космических исследований, отчетам о последних полетах на Международную космическую станцию и другим вопросам.
Ассоциация участников космических полетов — международная некоммерческая организация, объединяющая около 400 космонавтов и астронавтов из многих стран. Была создана в 1985 году для обмена опытом в области пилотируемых космических полетов.
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Руководитель аппарата НАНБ выразил надежду, что когда-нибудь гипотеза о внеземном происхождении человека будет доказана.
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