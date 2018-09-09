В Париже покажут автомобили вьетнамского бренда VinFast, которые планируется продавать и на рынке ТС

Компания VinFast, которая преподносит себя в качестве первого исконного вьетнамского производителя автомобилей, обнародовала первые фотографии двух будущих моделей, премьера которых запланирована на грядущий Парижский автосалон.





Эскизы своих будущих машин распространили еще минувшей весной. Сама компания VinFast входит в состав VinGroup — крупнейшего частного холдинга Вьетнама, владельцем которого является миллиардер Фам Нят Выонг. В прошлом году он объявил конкурс дизайнерских проектов на тему будущих вьетнамских автомобилей — в итоге формированием облика перспективных моделей займется итальянское ателье Pininfarina.





Дебютными моделями вьетнамского бренда станут седан и кроссовер, подробностей о которых пока, по сути, нет. Известно, что в основу машин лягут шасси BMW пятой серии и X5, причем предыдущих поколений. Старт производства запланирован на осень 2019 года — для этого VinFast возводит завод в городе Хайфон на севере Вьетнама. Кроме седана и SUV вьетнамцы намерены наладить производство электромобилей, а также автобусов и скутеров на электротяге.

В Париже вьетнамцы покажут опытные образцы своих автомобилей — больше подробностей узнаем 2 октября, когда откроется автосалон во французской столице. Представители VinFast уже говорят о том, что собираются поставлять свою продукцию и на внешние рынки, причем в числе приоритетных экспортных рынков рассматривается Россия.