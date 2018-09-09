ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Париже покажут автомобили вьетнамского бренда VinFast, которые планируется продавать и на рынке ТС

10.09.2018 17:00 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Компания VinFast, которая преподносит себя в качестве первого исконного вьетнамского производителя автомобилей, обнародовала первые фотографии двух будущих моделей, премьера которых запланирована на грядущий Парижский автосалон.


Эскизы своих будущих машин распространили еще минувшей весной. Сама компания VinFast входит в состав VinGroup — крупнейшего частного холдинга Вьетнама, владельцем которого является миллиардер Фам Нят Выонг. В прошлом году он объявил конкурс дизайнерских проектов на тему будущих вьетнамских автомобилей — в итоге формированием облика перспективных моделей займется итальянское ателье Pininfarina.


Дебютными моделями вьетнамского бренда станут седан и кроссовер, подробностей о которых пока, по сути, нет. Известно, что в основу машин лягут шасси BMW пятой серии и X5, причем предыдущих поколений. Старт производства запланирован на осень 2019 года — для этого VinFast возводит завод в городе Хайфон на севере Вьетнама. Кроме седана и SUV вьетнамцы намерены наладить производство электромобилей, а также автобусов и скутеров на электротяге.

В Париже вьетнамцы покажут опытные образцы своих автомобилей — больше подробностей узнаем 2 октября, когда откроется автосалон во французской столице. Представители VinFast уже говорят о том, что собираются поставлять свою продукцию и на внешние рынки, причем в числе приоритетных экспортных рынков рассматривается Россия.

 
 
Ссылка на источник 34
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Дебютными моделями вьетнамского бренда станут седан и кроссовер, подробностей о которых пока, по сути, нет.
 
Новости дня
Новости разные
 
Наиболее интернет-продвинутым вузом Могилевщины согласно рейтингу Webometrics Ranking стала Белорусская сельхозакадемия в Горках
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

09.09.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Петрыкаускiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Свислочская газета
Единство
Радзiма
Новы дзень (Жлобин)
10.09.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Полоцка
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика