Инфляция в Беларуси в январе-августе составила 2,9%, в августе - 0,1%

Потребительские цены в Беларуси в августе 2018 года выросли на 0,1% после снижения на 0,2% в июле. По сравнению с декабрем 2017 года потребительские цены в августе увеличились на 2,9%, сказано в сообщении Национального статистического комитета (Белстат).

Годовая инфляция в августе 2018 года (по сравнению с августом 2017 года) выросла до 5% с 4,1% в июле. В мае годовая инфляция составила 4,4%, в апреле - 5%.

Цены на продовольственные товары в январе-августе выросли на 1,7% (в августе снижение на 0,2% после уменьшения в июле на 0,5%). Непродовольственные товары за январь-август подорожали на 2,6% (за август рост на 0,6%). Стоимость платных услуг за 8 месяцев увеличилась на 5,8% (за август рост на 0,2%).

Базовая инфляция (без учета регулируемых и сезонных цен) в январе-августе 2018 года составила 2,8%, в том числе в августе - 0,3%.

В соответствии с основными направлениями денежно-кредитной политики на 2018 год, инфляция не должна превысить 6% (декабрь 2018 года к декабрю 2017 года). Нацбанк ожидает прирост потребительских цен в пределах 5,5% по итогам года.

В 2017 году инфляция в Беларуси снизилась до 4,6% с 10,6% в 2016 году.