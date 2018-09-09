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Масштабная инженерная конференция EPAM Software Engineering Conference пройдет 22 сентября в Минске

10.09.2018 16:12 — Разное | Интерфакс  
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Более 3000 участников и 90 докладчиков из 25 стран мира соберутся  22 сентября 2018 на 11-й традиционной EPAM Software Engineering Conference.

В год 25-летия компании самая масштабная за всю историю EPAM инженерная конференция станет открытой для внешних участников.

EPAM SEC – это дух технологических инноваций и сотрудничества. В списке спикеров - Аркадий Добкин, CEO и President в EPAM, Кесси Козырьков, Chief Decision Scientist в Google, Джапджит Тулси, CTO в Carta и другие.

Слоган конференции – Make it Real. CEO и топ-менеджмент EPAM, сотрудники компании, партнеры и клиенты компании из Google, Bridgewater Associates, Microsoft, Canadian Tire, Liberty Global, Thomson Reuters, Renesas, Chevron, WorkFusion и другие раскроют самые сложные и интересные проблемы, а также представят проекты и практики, которые зададут тон развитию отрасли на ближайшие несколько лет. Подробнее на сайте конференции.

Помимо докладов сообщества организуют Texhibition Spots (tech-exhibition spaces) – зоны с мастер-классами, тематическими будками и нетворкингом.

Дата проведения конференции: 22 сентября 2018  

Время: 8:00-19:00 

Место проведения: г. Минск,  Чижовка-Арена, ул. Ташкентская, 19

Сайт конференции: sec.epam.com

 
Теги: Минск
 
 
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Более 3000 участников и 90 докладчиков из 25 стран мира соберутся  22 сентября 2018 на 11-й традиционной EPAM Software Engineering Conference. В год 25-летия компании самая масштабная за всю...
 
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