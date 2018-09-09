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Коррупционных преступлений в Могилеве стало меньше

10.09.2018 16:11 — Разное | Интерфакс  
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Преступлений коррупционной направленности в Могилеве стало меньше, сообщил на оперативном совещании в Моггорисполкоме заместитель начальника управления делами Александр Оскольченко.

"Анализ преступлений коррупционной направленности показывает, что доминирующими среди них являются взяточничество, хищение путём злоупотребления служебными полномочиями, злоупотребление властью", - говорится в сообщении, размещенном на официальном сайте исполкома.

За январь-июль текущего года в Могилеве выявлено 162 нарушения закона по линии борьбы с экономическими преступлениями, что на 185 фактов меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Среди них  - 69 коррупционной направленности (214 за семь месяцев прошлого года).

Зарегистрировано 33 факта взяточничества (164 в 2017 году), 23 хищения путём злоупотребления служебными полномочиями против 35 в прошлом году.

В то же время, отметили в исполкоме, фактов хищений путём присвоения или растраты стало больше. Если в 2017 году их было выявлено два, то с начала нынешнего — 12.

Выросло также количество преступлений, связанных с освоением бюджетных средств. "Это обусловлено тем, что активно проводится оперативное сопровождение госпрограмм, на которые выделяются деньги из бюджета, процессов модернизации и финансово-хозяйственной деятельности предприятий города", - пояснили в исполкоме.

 
Теги: Могилев
 
 
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Преступлений коррупционной направленности в Могилеве стало меньше, сообщил на оперативном совещании в Моггорисполкоме заместитель начальника управления делами...
 
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