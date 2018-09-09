Двое белорусов и россиянин задержаны за организацию канала нелегальной миграции в ЕС

Витебская милиция ликвидировала международный канал незаконной миграции, организованный гражданами Беларуси и РФ, сообщили в министерстве внутренних дел.

"По сведениям оперативников, двое жителей Орши и россиянин организовали нелегальный въезд из России и пребывание в Беларуси вьетнамцев с целью их дальнейшей переправки на литовскую территорию вне белорусских пограничных пунктов пропуска", - рассказали в министерстве.

В МВД отметили, что в ночь на 9 сентября правоохранители задержали подельников и четырех незаконных мигрантов на 127 км автодороги Минск – Ошмяны – граница Литвы.

Ошмянским районным отделом Следственного комитета Беларуси возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 371-1 УК Беларуси (организация незаконной миграции). Решается вопрос об аресте организаторов нелегального бизнеса. В отношении уроженцев Вьетнама начат административный процесс в порядке ст. 23.55 КоАП Беларуси (нарушение законодательства о правовом положении иностранных граждан и лиц без гражданства).

"В настоящий момент проводятся дополнительные оперативно-розыскные и следственные мероприятия по установлению иных соучастников данной противоправной деятельности из числа жителей Оршанского района", - отметили в МВД.