Чистое предложение валюты в Беларуси за 8 месяцев уменьшилось на 21,8% до $1,09 млрд

Чистое предложение иностранной валюты на внутреннем валютном рынке в январе-августе 2018 года составило $1,09 млрд, что на 21,8% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2017 года, следует из материалов Нацбанка Беларуси.

Население Беларуси в январе-августе 2018 года продало на чистой основе $1075,5 млн, что на 22,7% меньше по сравнению с январем-августом 2017 года. Валовая покупка физлицами инвалюты выросла на 24,9% до $5,07 млрд, валовая продажа увеличилась на 12,8% до $6,15 млрд. В августе текущего года валовой спрос на валюту со стороны населения составил $710,5 млн (рост на 3,2% по сравнению с июлем), валовое предложение - $862,9 млн (рост на 5,9%). В августе чистая продажа валюты физлицами уменьшилась по сравнению с предыдущим месяцем на 20,8% до $152,4 млн.

Чистый спрос на валюту со стороны предприятий-резидентов за январь-август 2018 года составил $304,9 млн, что на 24,7% больше по сравнению с январем-августом 2017 года. На валовой основе предприятия за 8 месяцев продали $13,14 млрд (рост на 10,2%), купили - $13,45 млрд (рост на 10,5%). В августе предприятия увеличили валовой спрос на валюту на 8,4% до $1,7 млрд при снижении валового предложения на 9,9% до $1,65 млрд. В результате чистый спрос компаний на валюту в августе составил $71,6 млн против чистой продажи на $245,2 млн в июле и чистой покупки на $52,8 млн в июне.

В сегменте операций предприятий-нерезидентов чистая продажа валюты в январе-августе 2018 года составила $322,7 млн, увеличившись на 28,3%.