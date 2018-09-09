Белоозерск молодеет: к юбилею города ведутся работы по улучшению инфраструктуры

Белоозерск – один из самых молодых городов Беларуси – продолжает преображаться и хорошеть за счет выполнения работ по ремонту жилых домов и благоустройству улиц и дворовых территорий.

В нынешнем году 225 тысяч рублей затрачено на капитальный ремонт с модернизацией жилого дома №15 на улице Ленина в г. Белоозерске с заменой внутридомовых инженерных сетей, ремонтом крылец и фасадов, устройством пандусов в рамках первой очереди. 163 тысячи рублей затрачено на работы первой очереди капитального ремонта с модернизацией жилого дома №4 на улице Гагарина, сейчас специалисты ГУПП «Березовское ЖКХ» приступают к выполнению дальнейших работ, предусмотренных второй очередью проекта. Будет обновлен и соседний дом на улице Гагарина – №2. Произведена замена лифта девятиэтажного жилого дома №52 на улице Ленина, осталось выполнить пусконаладочные работы.

Что касается благоустройства, то в городе энергетиков силами коммунальников в 2018 году уже отремонтировано 120 м2 тротуарных дорожек, высажено 27 тысяч цветов, проведено 64,1 м2 ямочного ремонта и грейдирование 13614 м2 дорог, установлено и отремонтировано 19 дорожных знаков, нанесено 27 км линий дорожной разметки, обозначены пешеходные переходы на площади 725 м2, обустроены и отремонтированы три контейнерных площадки для сбора твердых коммунальных отходов.

Выполняются и другие работы для улучшения комфорта жизни горожан.