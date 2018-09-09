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Ждать, бежать в обменник, тратиться на товары? Советы экспертов, как вести себя при дорожающем долларе

10.09.2018 17:08 — Разное | Tut.by  
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Белорусский рубль продолжает сдавать к евро и доллару. Так, сегодня на торгах доллар вырос до 2,1605 рубля, а евро — до 2,4977 рубля. Эксперты советуют, как вести себя белорусам при такой ситуации на валютном рынке — ждать, идти в обменник, скупать товары или предпринимать какие-то другие действия.


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Cпрогнозировать курс основных валют к белорусскому рублю можно будет только через три месяца, считает экономист Лев Марголин. Если в силу вступит второй пакет антироссийских санкции, это вызовет серьезное ухудшение ситуации на валютном рынке. Впрочем, готовиться к денежной нестабильности можно уже сейчас.

— Падение белорусского рубля продолжится, так как Россия — наш основной внешний торговый партнер. Если наша валюта укрепится, то белорусский экспорт для россиян будет становиться все дороже и дороже. Обычно на это реагируют сокращением спроса, что для страны подобно смерти.

Эксперт считает — формируя курс валют, Нацбанк старается учитывать интересы белорусских экспортеров, «так называемого промышленного лобби».

—  Несмотря на то, что наши аксакалы ушли из правительства, думаю, что все равно есть кому лоббировать их интересы. Но другое дело, что Нацбанк может опять раскрутить инфляцию, которая уже более-менее сократилась до приемлемых размеров.

По мнению аналитика, из-за это импортные товары «безусловно подорожают» с временным лагом в 3−4 месяца. Изменится цена и на все остальные товары.

—  Дело в том, что в нашей экономике импортную составляющую можно найти практически в каждом товаре, даже в хлебобулочных изделиях. К тому же дорожает топливо, а транспортная составляющая — это вообще все без исключения товары промышленного и народного потребления. Поэтому ждут нас нелегкие времена.

Аналитик советует по возможности закупаться валютой.

—  Я думаю, что белорусы всегда ко всему готовы, потому что то, что происходит сегодня, происходило уже не раз. Когда стоит вопрос, где держать деньги — в кубышке или в банке, я бы посоветовал первый вариант. Если наступят тяжелые времена, не исключаю, что могут последовать ограничения на использование валютных счетов. Поэтому все предельно понятно — держите дома и никому не показывайте.

«Товары, которые импортируем за доллары, дорожали и будут дорожать»

По мнению старшего аналитика «Альпари» Вадима Иосуба, на этой неделе рост курса основных валют сменится снижением. Это обусловлено тем, что закончится сезонный спрос на иностранную валюту.

— Жду к концу недели курсов ниже, чем они были на конец прошлой недели, — прогнозирует Вадим Иосуб. — Курс доллара мне видится — 2,12 рубля, евро — 2,46, а российского рубля — 3,07.

Аналитик говорит, что бежать сейчас в обменники ни за валютой, ни затем, чтобы сдать ее, не стоит.

— Нужно прекратить бегать туда-сюда. Можно бегать покупать, потом бегать сдавать и за счет всего этого иметь гарантированные убытки. На каждой из операцией будешь терять маржу между покупкой и продажей. Самое разумное поведение сегодня — половину денег держать в белорусских рублях на депозите по максимально возможной ставке (сегодня это 12,5% — прим. ред.). Вторую половину — держать в долларах. Но не в коем случае не в российских рублях. И, на мой взгляд, доллары в обозримом будущем будут предпочтительнее чем евро.

Вадим Иосуб считает, что падение белорусского рубля к валютной корзине отразится на стоимости импортных товаров. Но это не произойдет мгновенно, поскольку логистика поставок занимает определенное время.

— Изменения цен на прилавках магазинов можно ожидать с задержкой как минимум месяц, — говорит эксперт. — Стоит обратить внимание на то, что российский рубль, несмотря на рост, все еще ниже, чем был в начале года. Доллар растет. Те товары, которые мы импортируем за доллары, они дорожали и будут дорожать. Но российские будут дешевле, чем в начале года.

«Курсы иностранных валют все же будут расти»

Финансовый консультант ООО «Телетрейдбел» Жанна Кулакова также считает, что бегать по обменникам в периоды повышенной волатильности — плохая затея.

-Я советую держать деньги в разных валютах, даже когда ничто не предвещает роста курса доллара. Тогда не будет болеть голова при валютных колебаниях, — уверена финансовый консультант.

По поводу курсов валют в ближайшее время, Жанна Кулакова говорит, что это уравнение с множеством неизвестных.

— Здесь нужно учесть и ситуацию с Россией, а там невозможно что-то спрогнозировать. Нужно учесть курс евро-доллар, наши внутренние проблемы и риски, которые у нас тоже есть, — перечисляет эксперт. — Я думаю, что курс доллара 2,20 в нашем обозримом будущем вполне реальная перспектива. Оптимизма на российском рынке не просматривается. И пока не будет принято решение по поводу самых неприятных потенциальных санкций, которые могут затронуть российский госдолг, системообразующие банки и стратегически важные компании, российский рубль может оставаться под давлением. И оно безусловно сказывается на нашем рынке тоже.

Жанна Кулакова склоняется к мнению, что курсы иностранных валют все же будут расти

— Учитывая, что курс российского рубля на нашем рынке низковат — 3,09 сегодня, я вижу потенциал для его дальнейшего роста. Допускаю, что будут дорожать все три иностранные валюты, соответственно наш рубль будет падать к корзине. До конца этой недели доллар может подорожать до 2,20 рубля, евро — 2,50 — 2,55, российский — будем придерживаться диапазона, обозначенного министром экономики, — 3,1 — 3,2, — прогнозирует Жанна Кулакова.

По мнению финансового консультанта, изменение курсов валют уже отразилось на ценах на импортные товары.

— Наш рубль укрепился по отношению к российскому уже давно. И чем дальше падает курс рубля на нашем рынке, те чаще у людей возникает вопрос, чего бы это прикупить в России. Это влияет и на экспорт, и на импорт и на сальдо внешней торговли, — поясняет эксперт. — Рост курса доллара и евро скажется на импорте. Импортные цены подтягиваются довольно оперативно. То, что мы импортируем за доллары и евро, может для нас подорожать, а то, что за российские рубли — подешеветь.

 
Теги: Курсы валют
 
 
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Эксперты советуют, как вести себя белорусам при такой ситуации на валютном рынке - выжидать, бежать в обменник, скупать товары или предпринимать какие-то другие...
 
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