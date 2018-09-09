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"Вы просто "качаете" российских бойцов". Белорус Орловский покинул студию "Матч-ТВ" в прямом эфире
Легендарный белорусский боец UFC Андрей Орловский покинул студию «Матч-ТВ» во время прямого эфира.
Во время интервью, посвященному его грядущему бою с россиянином Шамилем Абдурахимовым, ведущие рассказывали о последних неудачах белоруса, рассуждали, почему он не уволен из UFC, при этом не обращая внимания на сидящего с ними в студии Орловского.
В какой-то момент он встал и ушел, заявив, что ведущие просто стараются «качать» российских бойцов.
Видео: «Бойцовский мир»
Бой Андрея Орловского и Шамиля Абдурахимова состоится 15 сентября в Москве.
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Легендарный белорусский боец UFC Андрей Орловский покинул студию "Матч-ТВ" во время прямого эфира.
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