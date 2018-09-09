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Великий бизнесмен или глава финансовой пирамиды? Умер основатель Amway

10.09.2018 17:10 — Разное | Ежедневник  
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Великий бизнесмен или глава финансовой пирамиды? Умер основатель Amway

фото: secretmag.ru

7 сентября не стало одного из ветеранов рынка прямых продаж — создателя транснациональной корпорации Amway Ричарда Девоса. В 2012 году его компания стала абсолютным мировым лидером на рынке прямых продаж, в 2017 её выручка достигла 8,6 млрд долларов.

Миллиардер, состояние семьи которого оценивается в 5,5 млрд долларов, умер от инфекционных осложнений: в 1997 году он пережил пересадку сердца, пишет «Секрет фирмы».

Детство Девоса пришлось на времена Великой депрессии, сам он успел принять участие во Второй мировой войне. Девос и его партнёр Джей Ван Андел начинали бизнес в 1949-м, имея в кармане 49 долларов на двоих. Именно столько им понадобилось на первую партию витаминов Nutrilite, которую предприниматели собирались перепродать в розницу по принципу «от двери к двери», как коммивояжёры. Затем друзья стали торговать универсальным чистящим средством L.O.C. — продажи шли настолько хорошо, что в 1959 году предприниматели купили производителя L.O.C., а затем и самого Nutrilite. В итоге их компания Amway (сокращённо от American Way, «американский образ жизни») разрослась до линейки из 450 продуктов. В отличие от известных компаний по прямым продажам Avon и MaryKay, компания Девоса продавала не только косметику, но и, например, БАДы, стиральные порошки, фильтры для воды и даже индукционные плиты.

У компании нет торговых точек, а продажи до сих пор осуществляются независимыми продавцами «от двери к двери». Из-за схемы построения бизнеса Amway не раз называли «квазирелигиозной корпорацией» и даже сектой: агентов-продавцов якобы обращали в веру, внушали, что они часть глобальной семьи, и при этом наживались на них, стимулируя работать больше за невысокие бонусы. В 1979 году Федеральная торговая комиссия США назвала Amway пирамидой, в которой ранние инвесторы (они же агенты-дистрибьюторы) получают прибыль от вступительных взносов более поздних инвесторов.

Также выяснилось, что компания регулярно врала потенциальным продавцам об их будущих доходах. При найме агентам обещали, что при занятости шесть часов в день за год они смогут заработать 12 тыс. долларов, в то время как на самом деле дистрибьюторы жаловались, что по итогам года не просто не зарабатывают, но даже уходят в минус. Несмотря на это, сегодня на Amway работают 3 млн независимых продавцов в 100 странах мира. Компанией управляют дети Девоса и Ван Андела.

Девос и его покойная супруга Хелен (скончалась в прошлом году) были известны как филантропы. Супруги жертвовали деньги университетам и медицинским проектам, большинство из которых находится в их родном Мичигане. Кроме того, Девос поддерживал церковные организации, выступающие за традиционные ценности, и был известен как убеждённый республиканец.

Некоторые цитаты Девоса: 

О себе

Я грешник, спасённый благодатью, — христианин, спасённый Иисусом Христом.

Я преуспел лишь в том, что помогал преуспевать другим людям.

О решимости

Если у вас есть мечта, просто позвольте ей осуществиться.

Упорство — самая важная составляющая жизненного успеха.

Попробуйте и, если провалитесь, попробуйте снова. По своему опыту могу сказать, что очередная попытка всегда эффективнее слёз.

Невозможно выиграть гонку, если вы не рискуете победить, а победить невозможно, если не решитесь сражаться.

О силе позитивного мышления

Не многое в мире влияет на нас так же мощно, как [чей-либо] позитивный заряд. Улыбка. Слова поддержки и «У вас всё получится».

Превозмогайте плохое, творя хорошее.

О возможностях и жертвах

Мы живём в захватывающем мире. Он буквально набит возможностями. Великие события поджидают за каждым углом.

Перед тем как начать, нужно понимать, что во время пути вам придётся чем-то пожертвовать.

 
 
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7 сентября не стало одного из ветеранов рынка прямых продаж — создателя транснациональной корпорации Amway Ричарда Девоса. В 2012 году его компания стала абсолютным...
 
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