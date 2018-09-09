Разгадана тайна загадочных узоров, обнаруженных на Луне

Если смотреть на луну в телескоп, на её поверхности можно разглядеть любопытные волнообразные узоры. Происхождение этих необычных структур, называемых «лунными вихрями», долгое время оставалось загадкой, в том числе, для профессиональных планетологов. Тем не менее, недавно специалисты из Ратгерского университета заявили, что им удалось разгадать эту тайну.

Учёные давно обратили внимание на взаимосвязь между особенностями магнитного поля спутника и «лунными вихрями», однако само по себе это порождало больше вопросов, чем ответов. У Луны нет подвижного ядра и, как следствие, отсутствует единое магнитное поле, и специалисты до сих пор изучают источники магнетизма на космическом теле. В случае с необычными узорами речь, скорее всего, идёт о так называемых лавовых трубках.

3-4 миллиарда лет назад на поверхности Луны располагались вулканы, извергающие лаву. Порой верхний слой её потока застывал, а нижний продолжал течь дальше, в результате чего образовывались полости, прикрытые твёрдой коркой. Эти полости и стали причиной появления магнитных аномалий.