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В Слуцком районе водитель сбил пьяного пешехода

10.09.2018 — Разное | Слуцк Город  
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"Авария произошла на 94-м километре автодороги Р23 Минск - Микашевичи. Пострадал 27-летний житель Слуцка, который вышел на проезжую часть. С травмами мужчину доставили в больницу. Стоит отметить, что пешеход не был обозначен световозвращающими элементами и находился в состоянии алкогольного опьянения", - рассказал подробности официальный представитель УГАИ УВД Минского облисполкома Сергей Чеботарев.

В ГАИ отметили, что за 8 месяцев в Минской области зафиксировано 120 ДТП с участием пешеходов, 70 из которых были совершены по их же вине. В данных авариях погибли 26 человек, а еще 97 получили травмы. Основная часть аварий, а именно 69, случились в темное время суток. В 49 случаях пешеходы не были обозначены световозвращающими элементами.

Беларусь Сегодня

 
Теги: Минск
 
 
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Авария произошла на 94-м километре автодороги Р23 Минск - Микашевичи. Пострадал 27-летний житель Слуцка, который вышел на проезжую часть.
 
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