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На одном из прудов рыбхоза «Локтыши» в Ганцевичском районе замор рыбы
10.09.2018 17:52 — Разное | Виртуальный Брест
Как сообщили коллеги из Ганцевичского района, на одном из прудов рыбхоза «Локтыши» в
По информации районных корреспондентов такой масштабной гибели промыслового карпа не наблюдалось со времен СССР, когда погибло 50 тонн рыбы.
Официальные причины данной экологической катастрофы пока никем не озвучивались. От местных рыбаков удалось узнать, что мертвая рыба начала появляться в воде еще в пятницу, 7 сентября. В канал попали мелкие и средние рыбешки, которые не прошли в рыбозаборник.
Работники самого предприятия начали бить тревогу в выходные. В социальных сетях они разместили фотографии, которые подтвердили факт замора.
По словам очевидцев, рыба задохнулась в 13-ом пруду. Там уже спустили воду, и рабочие в свои выходные вынуждены были ликвидировать последствия замора. Они сгребали прибитую к берегу пруда рыбу в буквальном смысле граблями и отправляли ее в рыбозаборник. Оттуда мертвую рыбу грузили на трактора и увозили для захоронения на территории хозяйства.
Как прокомментируют данный прецедент в Областном комитете охраны природных ресурсов и окружающей среды и что делать в условиях резкоменяющегося климата, чтобы подобных катастроф избегать в дальнейшем?
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Как сообщили коллеги из Ганцевичского района, на одном из прудов рыбхоза «Локтыши» в Ганцевичском районе Брестской области был зафиксирован небывалый замор рыбы. ...
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