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На одном из прудов рыбхоза «Локтыши» в Ганцевичском районе замор рыбы

10.09.2018 17:52 — Разное | Виртуальный Брест  
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Как сообщили коллеги из Ганцевичского района, на одном из прудов рыбхоза «Локтыши» в Ганцевичском районе Брестской области был зафиксирован небывалый замор рыбы.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news58725.php

На одном из прудов рыбхоза «Локтыши» в Ганцевичском районе замор рыбы

По информации районных корреспондентов такой масштабной гибели промыслового карпа не наблюдалось со времен СССР, когда погибло 50 тонн рыбы.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news58725.php

На одном из прудов рыбхоза «Локтыши» в Ганцевичском районе замор рыбы

Официальные причины данной экологической катастрофы пока никем не озвучивались. От местных рыбаков удалось узнать, что мертвая рыба начала появляться в воде еще в пятницу, 7 сентября. В канал попали мелкие и средние рыбешки, которые не прошли в рыбозаборник.

Работники самого предприятия начали бить тревогу в выходные. В социальных сетях они разместили фотографии, которые подтвердили факт замора.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news58725.php

На одном из прудов рыбхоза «Локтыши» в Ганцевичском районе замор рыбы
 На одном из прудов рыбхоза «Локтыши» в Ганцевичском районе замор рыбы

По словам очевидцев, рыба задохнулась в 13-ом пруду. Там уже спустили воду, и рабочие в свои выходные вынуждены были ликвидировать последствия замора. Они сгребали прибитую к берегу пруда рыбу в буквальном смысле граблями и отправляли ее в рыбозаборник. Оттуда мертвую рыбу грузили на трактора и увозили для захоронения на территории хозяйства.

Как прокомментируют данный прецедент в Областном комитете охраны природных ресурсов и окружающей среды и что делать в условиях резкоменяющегося климата, чтобы подобных катастроф избегать в дальнейшем?

 
 
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Как сообщили коллеги из Ганцевичского района, на одном из прудов рыбхоза «Локтыши» в Ганцевичском районе Брестской области был зафиксирован небывалый замор рыбы. ...
 
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