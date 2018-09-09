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В Бресте сегодня на непродолжительное время перекрывали улицу Пушкинскую. Почему?
10.09.2018 17:52 — Разное | Виртуальный Брест
Примерно в середине дня сегодня, 10 сентября 2018 года была частично перекрыта для движения улица Пушкинская в районе Менжинского и ул. Горького.
Как оказалось, на остановке был обнаружен бесхозный пакет, и до момента идентификации его содержимого пешеходы и водители были вынуждены ожидать.
Ничего страшного в пакете не было обнаружено, и все смогли вернуться к своим текущим делам.
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