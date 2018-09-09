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В Бресте сегодня на непродолжительное время перекрывали улицу Пушкинскую. Почему?

10.09.2018 17:52 — Разное | Виртуальный Брест  
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Примерно в середине дня сегодня, 10 сентября 2018 года была частично перекрыта для движения улица Пушкинская в районе Менжинского и ул. Горького.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news58724.php

В Бресте сегодня на непродолжительное время перекрывали улицу Пушкинскую. Почему?

Как оказалось, на остановке был обнаружен бесхозный пакет, и до момента идентификации его содержимого пешеходы и водители были вынуждены ожидать.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news58724.php

В Бресте сегодня на непродолжительное время перекрывали улицу Пушкинскую. Почему?

Ничего страшного в пакете не было обнаружено, и все смогли вернуться к своим текущим делам.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news58724.php

В Бресте сегодня на непродолжительное время перекрывали улицу Пушкинскую. Почему?


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news58724.php

В Бресте сегодня на непродолжительное время перекрывали улицу Пушкинскую. Почему?

 
 
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Примерно в середине дня сегодня, 10 сентября 2018 года была частично перекрыта для движения улица Пушкинская в районе Менжинского и ул. Горького. Как оказалось, на...
 
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