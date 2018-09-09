В Барановичах в мусор выбросили огнетушитель – он взорвался. Пострадал работник ЖКХ

На сортировочно-перегрузочной станции Барановичского ЖКХ 7 сентября произошло ЧП – об этом рассказали работники ЖКХ.



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В этот день как обычно, мусор, собранный из контейнеров, привезли на сортировочно-перегрузочную станцию. Среди мусора водитель погрузчика увидел огнетушитель. Как только мужчина взял его в руки, тот взорвался.

Установить, из какого именно контейнера на станцию попал огнетушитель, пока не удалось. Понятно одно: опасный предмет кто-то из горожан либо сотрудники предприятия, не задумываясь о безопасности, выбросили в контейнер для бытовых отходов.

Молодой мужчина, водитель погрузчика, получил ожоги глаз. Его доставили в больницу. На данный момент известно, что зрение он не утратил.

По факту случившегося проводится проверка.