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Конкурс «Властелин села» собрал 13 семей со всей Брестчины

10.09.2018 17:52 — Разное | Виртуальный Брест  
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Областной этап республиканского семейного сельскохозяйственного проекта «Властелин села» прошел в рамках фестиваля-ярмарки «Дожинки» 8 сентября 2018 года в городе Высокое.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news58722.php

Конкурс «Властелин села» собрал 13 семей со всей Брестчины

Впервые проект стартовал в 2007 году в Глубокском районе и сразу же привлек внимание общественности. Конкурс, инициированный самой молодежью, был поддержан на республиканском уровне, и с 2008 года получил «прописку» во всех регионах страны. Только в Брестской области за этот период около 1800 молодых семей приняли участие в различных этапах проекта.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news58722.php

Конкурс «Властелин села» собрал 13 семей со всей Брестчины

Участниками популярного молодежного конкурса в Высоком стали 13 семей, победителей районных этапов проекта, из Кобринского, Брестского, Столинского, Пружанского, Лунинецкого, Дрогичинского, Барановичского, Ганцевичского, Пинского, Каменецкого, Ивановского, Ивацевичского и Малоритского районов. 

Все семьи приехали полным составом, у многих по двое-трое детей. А вот в семье Снежаны и Вячеслава Колбик из Столинского района - две дочки и два сына. Самая многочисленная семья приехала из деревни Дуброва Дрогичинского района: три мальчика и три девочки, которых воспитывают Алексей и Ольга Кутенко.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news58722.php

Конкурс «Властелин села» собрал 13 семей со всей Брестчины

– В этом году прошел уже десятый по счету конкурс «Властелин села» в нашей области. Цель проекта – популяризация молодых семей на селе. Чтобы они активно развивались, продолжали традиции предков и сохраняли их для своих детей. Подобные конкурсы, в которых принимают участие и детки, всегда вызывают интерес у зрителей, потому что получаются очень душевными. Через подобные конкурсы мы находим активистов, – отметила Светлана Мирчук, главный специалист Брестского областного комитета БРСМ.

Зрители и жюри познакомились с семьями-участниками, когда они представляли себя в конкурсе-визитке «Вітаем па-беларуску». Динамично и весело на спортивной площадке проходили соревнования «Сялянская эстафета» и «Па дровы». Участники показали свою скорость, ловкость, продемонстрировали неплохие навыки владения хозяйственным инвентарем.

Члены жюри отметили хорошую подготовку участников в конкурсе презентаций. Оценили по достоинству и кулинарные способности хозяек – голодным не остался никто, ведь хозяюшки привезли с собой вкусные домашние блюда, приготовленные собственными руками, различные варенья-соленья.

Завершился семейный праздник торжественным подведением итогов, награждением участников и победителей конкурсов.

Почетное звание «Уладар сяла – 2018» получила семья Александра и Татьяны Костюк и их дети – Анастасия, Константин и Екатерина из Ивацевичского района. Второе место у Елены и Виталия Ковальчук из Барановичского района. Третье место заняла семья Вячеслава и Снежаны Колбик со Столинщины. 

 
 
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Областной этап республиканского семейного сельскохозяйственного проекта «Властелин села» прошел в рамках фестиваля-ярмарки «Дожинки» 8 сентября 2018 года в городе...
 
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