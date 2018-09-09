Граждане России пытались незаконно попасть в Польшу

Ранним утром 9 сентября в Каменецком районе брестские пограничники задержали трех граждан Российской Федерации. Все они оказались жителями Гудермесского района Чеченской Республики.



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Мужчины 1972, 1978 и 1992 гг.р., которых обнаружили в непосредственной близости от белорусско-польской границы, при себе имели личные вещи и мобильные телефоны. Все трое намеревались нарушить границу с целью поиска лучших условий жизни в странах Западной Европы.



В отношении задержанных начат административный процесс по статье 23.30 КоАП Республики Беларусь (нарушение погранрежима). Им грозит депортация с запретом въезда в Беларусь сроком до 5 лет. До выяснения всех обстоятельств нарушители помещены в ИВС Брестской пограничной группы.