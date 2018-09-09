|
Граждане России пытались незаконно попасть в Польшу
10.09.2018 17:52 — Разное | Виртуальный Брест
Ранним утром 9 сентября в Каменецком районе брестские пограничники задержали трех граждан Российской Федерации. Все они оказались жителями Гудермесского района Чеченской Республики.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ранним утром 9 сентября в Каменецком районе брестские пограничники задержали трех граждан Российской Федерации. Все они оказались жителями Гудермесского района...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)