День здоровья с безопасностью

В рамках проведения республиканской акции «В центре внимания — дети» работник Минского областного управления Александр Геннадьевич Алейник встретился с педагогическим составом ГУО «Гимназия №1 г.Дзержинска».

День здоровья в государственном учреждении образования «Гимназия №1 г.Дзержинска» — это всегда это весёлый праздник, праздник спорта и здоровья, в котором принимают участие учащиеся и их педагоги, поэтому спасатели решили, что он должен пройти не только здорово, но и безопасно.

В рамках проведения республиканской акции «В центре внимания — дети» работник Минского областного управления Александр Геннадьевич Алейник встретился с педагогическим составом данного учреждения, для проведения беседы о самом важном – о безопасности детей и не только. После в районном центре безопасности также состоялась встреча и с подрастающим поколением, с которыми также была проведена тематическая беседа, продемонстрирован видеофильм «Недетские игры», а также проверены знания в области безопасности жизнедеятельности с помощью дополненной реальности.

На выходных днях также было запланировано проведение данной акции и в общественно-массовых местах с реализацией школьной продукции. Сегодняшней точкой стал Дзержинский рынок, где родители в мете со своими детьми все еще усиленно готовятся к школе, хотя первая неделька сентября уже и пройдена. Не стали лишними знания о безопасности, а так же и памятные призы в виде расписаний и линек за верные ответы викторины.











