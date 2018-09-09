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Лукашенко летит в Узбекистан
Александр Лукашенко 12−13 сентября посетит с официальным визитом Узбекистан.
12 сентября Лукашенко прибудет с официальным визитом в Ташкент, сообщает
13 сентября в резиденции Куксарой пройдут переговоры главы Беларуси с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым. По их итогам будет подписан ряд двусторонних документов.
Запланировано посещение главами государств промышленных предприятий Ташкента и выставки товаров, произведенных в Беларуси, а также улицы, недавно названной в честь народного писателя Беларуси Якуба Коласа.
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Александр Лукашенко 12−13 сентября посетит с официальным визитом Узбекистан.
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