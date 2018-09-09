Лукашенко летит в Узбекистан

gazeta.uz со ссылкой на пресс-службу президента Узбекистана. 12 сентября Лукашенко прибудет с официальным визитом в Ташкент, сообщаетсо ссылкой на пресс-службу президента Узбекистана.





13 сентября в резиденции Куксарой пройдут переговоры главы Беларуси с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым. По их итогам будет подписан ряд двусторонних документов.





Запланировано посещение главами государств промышленных предприятий Ташкента и выставки товаров, произведенных в Беларуси, а также улицы, недавно названной в честь народного писателя Беларуси Якуба Коласа.