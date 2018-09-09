Глава ЕАБР мечтает о региональном рубле

neg.by На его взгляд, Евразийский экономический союз (ЕАЭС) имеет все возможности для введения региональной расчетной валюты. Причем эти возможности были усилены после введения американских экономических санкций против России. Иначе говоря, спасибо «дядюшке» Трампу, пишет





ЕАБР, который, по признанию экс-главы Федеральной таможенной службы России (а именно эту должность А.Бельянинов занимал по 2016 год, когда после скандала, связанного с обвинениями во взяточничестве, он уволился по собственному желанию), ведет себя на территории ЕАЭС достаточно агрессивно, имеет очень амбициозные планы и хочет заявить о себе в полный голос.





Он считает, что особых препятствий на пути к региональной валюте нет. Естественно, в качестве таковой он видит российский рубль (кто бы сомневался!). Слышал А. Бельянинов и про блокчейн-технологии, но понимает их достаточно своеобразно: «Для меня блокчейн – это рубль».





Он же мечтает создать «нормальную» расчетную валюту, причем, по его мнению, она должна «на 100% опираться на золотое содержание». Такое вот Бреттон-Вудское соглашение евразийского разлива.





Справедливости ради отметим, что ранее в одном из интервью А. Бельянинов уточнил, что это не позиция ЕАБР, а его личное мнение как экономиста. При этом он прекрасно понимает, что региональная валюта – это не задача сегодняшнего дня: «Мы пока все еще глотаем пыль уходящего поезда, но нужно опережать события и смотреть в будущее».









Спустившись на грешную землю, глава ЕАБР рассказал о том, что бизнес стран – членов ЕАЭС в последнее время переключился на займы в национальных валютах, на которые сейчас повышенный спрос – в рублях, тенге.





Почему? Ответ для него очевиден – люди опасаются брать на себя обременения в иностранных валютах, предпочитая локальные.





Что касается Беларуси, то мы ожидаем от ЕАБР шестого транша кредита все-таки не в рублях или тенге, а в долларах, которые А. Бельянинов в упомянутом выше интервью назвал резаной бумагой и фантиками зеленого цвета.