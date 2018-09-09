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"Смачна есці": в хлебе могилевского хлебозавода обнаружили гвозди

10.09.2018 17:12 — Разное | Партизан  
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Крайне несъедобный ингредиент обнаружил в хлебе «Покровский традиционный» подписчик сообщества «Могилев Real» Женя Кузьмич. В хлебной нарезке, произведенной хлебозаводом № 4, оказался гвоздь.
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Судя по снимкам, могилевчанину не пришлось даже вскрывать упаковку — металлический предмет был виден и так. Поэтому подозрения в том, что покупатель подложил гвозь сам, исключены, пишет mogilev.online




 
Теги: Могилев
 
 
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Крайне несъедобный ингредиент обнаружил в хлебе «Покровский традиционный» подписчик сообщества «Могилев Real» Женя Кузьмич. В хлебной нарезке, произведенной...
 
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