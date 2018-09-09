Огнетушитель взорвался прямо в руках у работника ЖКХ

Intex-press в Барановичском межрайонном отделе Брестского областного управления Департамента государственной инспекции труда Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь. Информацию подтвердилив Барановичском межрайонном отделе Брестского областного управления Департамента государственной инспекции труда Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь.





ЧП произошло в пятницу, 7 сентября, на участке «Сортировочно-перегрузочная станция» КУМОП ЖКХ «Барановичское городское ЖКХ».





Огнетушитель на станцию привезли с мусором: кто-то из горожан выбросил его в мусорный контейнер.





Водитель погрузчика увидел, что из мусора выпал огнетушитель, и решил его отбросить. Однако, когда мужчина взял в руки огнетушитель, тот взорвался.









Работник 1992 года рождения получил ожоги глаз. Сейчас он находится в больнице. По факту случившегося проводится проверка.