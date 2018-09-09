Heineken разыгрывает поездку на фестиваль в Амстердаме – надо сделать короткое видео на сайте

«Бобруйский бровар», стратегический партнер Heineken в Беларуси, запустил конкурс, в котором разыгрывает 12 поездок на двоих на фестиваль «ADE 2018 Amsterdam RAI Martin Garrix». Он пройдет 19-20 октября, а поучаствовать в конкурсе можно до 23 сентября, 23:59. Надо на самом сайте сделать 15-секундный ролик – все для него необходимое там есть.

Условия конкурса и примеры работ

На сайте конкурса нужно выбрать раздел «Создать клип», ввести свои данные для регистрации и сделать конкурсную работу: выбрать фон, музыку и стикеры для 15-секундного ролика. Причем можно создать сколько хочешь видео, только обязательно с одних и тех же номера телефона и почты.

В разделе « Галерея » можно посмотреть работы других участников.

Приз

12 победителей выберет жюри из трех человек – Павел Матвиец и Светлана Волковец из «Бобруйского бровара» и Владимир Миронович из ООО «Хэппи Нейшен». Победители получат полную оплату поездки на фестиваль «ADE 2018 Amsterdam RAI Martin Garrix», а конкретно:

Помощь в оформлении визы, медстраховка;

Авиаперелет Минск-Амстердам-Минск и трансфер (с экскурсиями) по самому городу;

Проживание в четырехзвездочном отеле два дня и две ночи для двух человек;

Собственно, два билета на фестиваль;

Денежное вознаграждение для покрытия расходов на уплату подоходного налога.