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Heineken разыгрывает поездку на фестиваль в Амстердаме – надо сделать короткое видео на сайте

10.09.2018 17:51 — Разное | KYKY  
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«Бобруйский бровар», стратегический партнер Heineken в Беларуси, запустил конкурс, в котором разыгрывает 12 поездок на двоих на фестиваль «ADE 2018 Amsterdam RAI Martin Garrix». Он пройдет 19-20 октября, а поучаствовать в конкурсе можно до 23 сентября, 23:59. Надо на самом сайте сделать 15-секундный ролик – все для него необходимое там есть. 

Условия конкурса и примеры работ

На сайте конкурса нужно выбрать раздел «Создать клип», ввести свои данные для регистрации и сделать конкурсную работу: выбрать фон, музыку и стикеры для 15-секундного ролика. Причем можно создать сколько хочешь видео, только обязательно с одних и тех же номера телефона и почты. 

В разделе «Галерея» можно посмотреть работы других участников. 

Приз

12 победителей выберет жюри из трех человек – Павел Матвиец и Светлана Волковец из «Бобруйского бровара» и Владимир Миронович из ООО «Хэппи Нейшен». Победители получат полную оплату поездки на фестиваль «ADE 2018 Amsterdam RAI Martin Garrix», а конкретно:

  • Помощь в оформлении визы, медстраховка;
  • Авиаперелет Минск-Амстердам-Минск и трансфер (с экскурсиями) по самому городу;
  • Проживание в четырехзвездочном отеле два дня и две ночи для двух человек;
  • Собственно, два билета на фестиваль;
  • Денежное вознаграждение для покрытия расходов на уплату подоходного налога. 
 
Теги: Минск
 
 
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«Бобруйский бровар», стратегический партнер Heineken в Беларуси, запустил конкурс, в котором разыгрывает 12 поездок на двоих на фестиваль «ADE 2018 Amsterdam RAI Martin Garrix». Он...
 
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