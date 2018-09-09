|
Heineken разыгрывает поездку на фестиваль в Амстердаме – надо сделать короткое видео на сайте
>
«Бобруйский бровар», стратегический партнер Heineken в Беларуси, запустил конкурс, в котором разыгрывает 12 поездок на двоих на фестиваль «ADE 2018 Amsterdam RAI Martin Garrix». Он пройдет 19-20 октября, а поучаствовать в конкурсе можно до 23 сентября, 23:59. Надо на самом сайте
Условия конкурса и примеры работ
На
В разделе «
Приз
12 победителей выберет жюри из трех человек – Павел Матвиец и Светлана Волковец из «Бобруйского бровара» и Владимир Миронович из ООО «Хэппи Нейшен». Победители получат полную оплату поездки на фестиваль «ADE 2018 Amsterdam RAI Martin Garrix», а конкретно:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Бобруйский бровар», стратегический партнер Heineken в Беларуси, запустил конкурс, в котором разыгрывает 12 поездок на двоих на фестиваль «ADE 2018 Amsterdam RAI Martin Garrix». Он...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)