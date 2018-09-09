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Журнал National Geographic Traveler объявил голосование за лучшие туристические направления, отели, авиакомпании и блоги.

Среди кандидатов на звание лучшего блогера значится Леня Пашковский – автор популярного YouTube-сериала «Хочу домой», сообщает TIO.B Y.



Год назад блогер запустил YouTube-проект «Хочу домой» и посетил с десяток необычных стран - от Пакистана до Коста-Рики.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В конкурсе блогеров на National Geographic участвует белорус Журнал National Geographic Traveler объявил голосование за лучшие туристические направления, отели, авиакомпании и блоги.

Чтобы выбрать лучшего блогера, необходимо зайти на сайт журнала и долистать до номинации "лучший travel-блогер". Также на сайте можно выбрать лучшую авиакомпанию, интернет-сервис или круиз.