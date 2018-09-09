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В конкурсе блогеров на National Geographic участвует белорус
10.09.2018 17:50 — Разное | Ежедневник
фото: Lenta.ru
Журнал National Geographic Traveler объявил голосование за лучшие туристические направления, отели, авиакомпании и блоги.
Среди кандидатов на звание лучшего блогера значится Леня Пашковский – автор популярного YouTube-сериала «Хочу домой», сообщает
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Журнал National Geographic Traveler объявил голосование за лучшие туристические направления, отели, авиакомпании и блоги.
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