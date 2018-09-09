Возле ТРЦ «Экспобел» пьяный водитель наехал на лежащего пьяного мужчину

Как стало известно, 38-летний водитель Mercedes-Benz GL 350 двигался по территории стоянки возле ТРЦ «Экспобел». В это время на проезжей части лежал 47-летний житель Минска, на которого наехал водитель.

В результате инцидента 47-летний мужчина получил травмы различной степени тяжести и был отправлен в больницу. Как сообщил официальный представитель УГАИ УВД Миноблисполкома Сергей ЧЕБОТАРЕВ, после ДТП водитель автомобиля скрылся, однако вскоре был задержан правоохранителями.

По факту ДТП проводится проверка. Выясняются все обстоятельства произошедшего. По предварительной информации, оба участника ДТП в момент аварии находились в состоянии алкогольного опьянения. В то же время водитель пояснил, что употребил спиртное уже после инцидента.