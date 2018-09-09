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Возле ТРЦ «Экспобел» пьяный водитель наехал на лежащего пьяного мужчину

10.09.2018 17:36 — Разное | Аргументы и факты  
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Возле ТРЦ «Экспобел» пьяный водитель наехал на лежащего пьяного мужчину
Снимок носит иллюстративный характер. © / Фото из открытых источников

Как стало известно, 38-летний водитель Mercedes-Benz GL 350 двигался по территории стоянки возле ТРЦ «Экспобел». В это время на проезжей части лежал 47-летний житель Минска, на которого наехал водитель.

Возле ТРЦ «Экспобел» пьяный водитель наехал на лежащего пьяного мужчину Водитель Audi сбил велосипедиста, бросил машину и скрылся

В результате инцидента 47-летний мужчина получил травмы различной степени тяжести и был отправлен в больницу. Как сообщил официальный представитель УГАИ УВД Миноблисполкома Сергей ЧЕБОТАРЕВ, после ДТП водитель автомобиля скрылся, однако вскоре был задержан правоохранителями.

По факту ДТП проводится проверка. Выясняются все обстоятельства произошедшего. По предварительной информации, оба участника ДТП в момент аварии находились в состоянии алкогольного опьянения. В то же время водитель пояснил, что употребил спиртное уже после инцидента.

 
Теги: Минск
 
 
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Инцидент произошел днем 9 сентября на стоянке возле торгово-развлекательного комплекса под Минском.
 
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