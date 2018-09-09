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Как вырастут затраты белорусов на коммуналку к концу года
Такая информация содержится в свежем номере «Экономического бюллетеня» института Министерства экономики, передает
По данным Министерства антимонопольного регулирования и торговли, уровень возмещения населением затрат на оказание жилищно-коммунальных услуг составит 76,3%.
По большинству ЖКУ планируется выйти на 100% возмещения их стоимости. Это относится к техническому обслуживанию жилья, лифтов, водоснабжению, водоотведению, сбору, вывозу и обслуживанию коммунальных отходов.
При поэтапном повышении тарифов на услуги ЖКХ государство будет предоставлять малоимущим безналичные жилищные субсидии.
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В Беларуси к концу года население будет возмещать 76,3% стоимости жилищно-коммунальных услуг
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