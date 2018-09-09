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"Кто-то ест консервы, у кого-то - личные повара". Белорусы рассказали о быте на фестивале в пустыне

10.09.2018 17:56 — Разное | Tut.by  
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Каждый год в пустыне Блэк-Рок, что в штате Невада (США), проходит восьмидневный фестиваль искусств Burning Man. Белорусы среди фестивальщиков тоже есть. Брестчане Ольга Палюшик и Николай Знахарчук, солисты группы PROSSPEKT, четыре года назад перебрались в Америку и уже во второй раз побывали на фестивале. Ребята рассказали TUT.BY, как на Burning Man устроен быт.


«Буря может легко снести палатку и ее содержимое»

Burning Man начинается за полгода до самого мероприятия. Билеты нельзя просто купить, тем более на входе, — их нужно достать. Система продажи очень сложная. Часть билетов выкладывается онлайн еще в декабре — самые дорогие за $ 1200. В апреле в лотерейную продажу поступает вторая партия, сама лотерея длится всего несколько часов. То есть нужно еще выиграть возможность купить билеты. Потом начинается перепродажа через форумы, Facebook и так далее. Летом в августе на несколько часов официально появляются последние несколько тысяч билетов. Всего пустыня собирает 80 тысяч человек.


Есть 10 принципов жизни во временном городе Black rock City, один из них — полная ответственность за себя. Нужно обеспечить себя едой, жильем, одеждой. Как и в любом социальном организме, на Burning Man существуют социальные подгруппы — это удобно. Люди по желанию объединяются в лагеря по интересам, возрастам, странам, тематикам. В лагерях быт организовывается коллективно. Кто-то готовит завтраки, кто-то следит за электричеством, кто-то моет посуду. У всех есть какая-то задача.

У бернера (участника фестиваля. — Прим. ред) есть миссия — что-то дарить или нести свой талант или идею. Музыкант дарит музыку Плае (Плая — само место, пыль, дно озера, где проходит ивент), программист из Сан-Франциско может раздавать на завтрак тосты. Поэтому к ответственности за себя добавляется еще забота за соседа.

Продовольствие привозится с запасом, все со всеми делятся. В этом году с нами поделились лишней огромной дополнительной палаткой и навесом. Мы же устраивали винный бар для соседей: Коля с утра начал импровизировать и петь оперу возле нашего лагеря. Стали собираться утренние зрители, он угощал всех вином.


На Плае нельзя ничего купить или продать. Только лед и кофе. Поэтому те, кто остался без воды, добывают ее изо льда. В день на человека уходит 5−6 литров. Еду хранят в походных сумках-холодильниках или ящиках, наполненных льдом.

Жить можно в палатке или RV (дом на колесах). Палатки закрепляются длинными клиньями глубоко в песок. Буря может легко снести палатку и ее содержимое. За семь дней бури поднимались три-четыре раза. Они длятся от нескольких секунд до трех часов. В эти моменты некоторые прячутся к ближайшим соседям, но погулять в буре — тоже особый кайф. Так можно прочувствовать стихию.

 

«Ваше спасение — это детские влажные салфетки»

Готовить еду можно и самостоятельно, независимо от лагеря. Для этого нужно привезти горелку, посуду и различные консервы и полуфабрикаты. На Плае можно найти при желании любую еду. В каких-то лагерях угощают стейками, пловом, ледяным чаем — нужно только знать, где что происходит. Для этого есть приложение на телефоне или книжка-буклет.

Город выстроен в виде циферблата. Центр — Burning Man. Улицы — время, авеню — буквы. Адрес пишется так: «2.30 & С». О встречах договариваются на время и место. Пишут записки на досках.


Мобильной связи нет. Как и желания выходить на связь с внешним миром. Но в центральном кафе есть Wi-Fi и розетки. Поэтому раз в день-два можно даже черкануть своим, что жив.

Аптечку, лекарства нужно везти с собой, но по всему городу есть медпункты, которые, как и полиция, не заметны. Поэтому сохраняется ощущение неземной человеческой утопичной самоорганизации без болезней и Уголовного кодекса.

Души устанавливаются в лагерях временные. Общественных нет. Детские влажные салфетки — ваше спасение. После душа приобретаешь прежнюю пыльную кондицию моментально. Поэтому увидеть на Плае кого-то с блестящими волосами и сияющей кожей — из области фантастики. Но это очень мило и всех объединяет. Воду, кстати, на землю выливать нельзя. Использованная вода должна либо испариться, либо ее нужно увезти из пустыни с собой. Мусор, даже пепел от сигарет, на Плаю тоже не бросают.

Еще интересный момент — отсутствие запахов. Пыль и щелочь все абсорбируют.

«Нужны как шорты, так и шубы — температура от 5°C до 40°С»

Уровень самоорганизации каждый определяет для себя сам. Кто-то приезжает на попутках и ест консервы, кто-то прилетает на частных самолетах со своими поварами.
С каждым годом вторых становится все больше. Но идеологи фестиваля упорно придерживаются идеи равенства: все развлечения доступны одинаково всем. Наш знакомый в этом году просто случайно посидел поболтал с Илоном Маском. Да и пыль сравнивает всех через пять минут после душа.


Мы, кстати, прилетели на фестиваль на одном рейсе в самолете с группой Sofi Tukker, которые, как и все бернеры, живут по правилам пустыни.

На каждый день должен быть чистый комплект одежды. Легкая одежда на жару (те же шорты), а на вечер — теплые шубы. Температура меняется от 5 °C до 40 °C. Мы прямо в шубах летели в самолете домой — визуально вычислить бернера очень легко (в шубе-то в Неваде). Главное правило — одежда должна быть нарядной. Твой костюм — пропуск в мир бернеров. Самовыражайся!


Еще обязательны маски или банданы, очки — нужно быть готовым к буре. В буре ночью мы один раз потерялись и два часа выбирались. Вода всегда должна быть с собой — пить нужно очень много, чтобы не перегреться и не потерять сознание. Создается ощущение, что организм просто испаряется. В день выпивается 3−4 литра воды. Еще литр-два нужны на быт.

С собой всегда нужно иметь кружки. Все бары разливают напитки в свою посуду. Желательно иметь дорожную ложку. Угостить едой и питьем могут в любом месте на территории пустыни.

Режим сна у каждого свой: ты ложишься в 8 утра, когда 60% саунд-систем замолкают, а вот сосед уже встает и хочет петь. Выход из ситуации — беруши. Есть, конечно, лагеря для семей с детьми, для «ветеранов». Там бывает потише.

«2,5 тысячи долларов за неделю — дорого даже по меркам Нью-Йорка»

По затратам нужно рассчитать: билет, самолет, взнос в лагере, еда, аренда авто или трансфера до пустыни, палатка или аренда RV, бензин, костюмы.

Горелки и прочие бытовые необходимости можно везти в самолете, но проще купить в городе Рино — это ближайший крупный населенный пункт к пустыне (в двух часах).
На стоимость такого отдыха влияет много факторов. Жителям Калифорнии просто и быстро добираться (всего шесть часов). Из Нью-Йорка лететь дольше и дороже. Из Беларуси — картина уже третья. Плюс расходы на визы.

Сейчас живем в Нью-Йорке. Первый год покупали многое в Нью-Йорке, везли с собой. Часть докупали в Рино. Велосипеды покупаем в Рино и выкидываем, потому что везти с собой невыгодно. Да, велосипеды или сигвей нужны там обязательно, чтобы передвигаться. На машине — нельзя.


Думаю, минимальные расходы на человека — это две с половиной тысячи долларов. Но это по самым скромным подсчетам. Для нас это нормальная сумма. Но для многих дорого (даже по меркам Нью-Йорка). Некоторые приезжают в одиночку, без привязи к лагерю. Тогда размещение точно не будет самым выгодным.

Для нас фестиваль был очень насыщенным: 9 официальных выступлений, Коля пел оперу, диджейский сет. Мы были на фестивале уже второй год и точно можем сказать: те, кто единожды побывал на Burning Man, уже не будут прежними. Это утопичная идеальная планета. Общество, базирующееся на открытости, самовыражении, красоте, позитиве, отсутствии денег и связи с реальным миром. Это место вдохновения, знакомств, сказочный мир, существующий лишь неделю, — и этой неделей нужно воспользоваться.

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***

Напомним, 8 сентября в приложении «Афиша TUT.BY» стартовал новый розыгрыш: у каждого участника есть возможность получить 3 парных билета на концерт Басты, который состоится в «» 27 октября. Счастливчики смогут попасть бесплатно на танцпол. Победители будут объявлены 14 сентября.

 
Теги: знакомства, Минск
 
 
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Брестчане Ольга Палюшик и Николай Знахарчук четыре года назад перебрались в Америку и уже во второй раз побывали на фестивале Burning Man. Ребята рассказали TUT.BY, как там...
 
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