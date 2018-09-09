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Девушка с железной хваткой. Пять фактов о новой «Мисс Америка» – 25-летней Ние Франклин

10.09.2018 18:04 — Разное | СТВ  
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Новости США. В США выбрали победительницу конкурса «Мисс Америка-2019». Престижный титул достался 25-летней Ние Франклин из Нью-Йорка.

Корону девушке передала экс-мисс Америка Кара Мунд. Конкурс состоялся в Атлантик-Сити. Оперный вокал девушки, а также трогательные ответы на вопросы сорвали оглушительные аплодисменты у зрителей и покорили их сердца.

Сама Ниа назвала свою победу «мечтой».

Ниа Франклин:
Моя мечта сбылась. Я поделилась своей страстью к творчеству и своей работой по пропаганде искусства, чтобы каждый ребенок в нашей стране мог иметь доступ к хорошему образованию.

Девушка с железной хваткой. Пять фактов о новой «Мисс Америка» – 25-летней Ние Франклин
Фото: instagram.com/missamericany

Пять фактов о новой «Мисс Америка» Ние Франклин собрало издание E! News.

Девушка любит музыку с раннего детства. Франклин написала свою первую песню, когда ей было всего шесть лет. Она получила степень магистра по композиторскому делу в Школе искусств Северной Каролины. Девушка продемонстрировала свое мастерство во время конкурса талантов, где исполнила отрывок из известной оперы La Boheme («Богема»). Сама Франклин стала автором более 100 песен.

Девушка с железной хваткой. Пять фактов о новой «Мисс Америка» – 25-летней Ние Франклин
Фото: instagram.com/missamericany

Она увлечена образованием. Все участницы конкурса «Мисс Америка» предоставили «отчеты о воздействии на общество» и обсудили те темы, которые много значат для них. Франклин говорила о «Пропаганде искусства». Во время конкурса она сказала: «Я училась в школе, где было всего 5% меньшинств. Я повзрослела и полюбила искусство и, благодаря музыке, чувствовала себя уверенно и позитивно думала о том, кем я являюсь. Юным девушкам нужно понять, кто ты». Ниа была лауреатом стипендии от Линкольн-центра в 2017 году. В конкурсе она упомянула о своей платформе, которая дает «уверенность в том, что все студенты имеют доступ к качественному образованию».

Девушка с железной хваткой. Пять фактов о новой «Мисс Америка» – 25-летней Ние Франклин
Фото: instagram.com/missamericany

Она пожертвовала стволовые клетки своему отцу. В одном из своих постов в Instagram Франклин рассказала, что у ее отца была диагностирована неходжкинская лимфома. Она также упомянула об этом во время своей речи после получения. Новоиспеченная «Мисс Америка» выложила фотографию в Instagram около больничной койки и описала свою помощь отцу в лечении рака. Оказалось, что после прохождения повторной химиотерапии и рецидива врачи предложили лечение стволовыми клетками, и дочь оказалась идеальным донором для отца. «Я благодарю Бога за то, что он спас его жизнь благодаря этой чудесной процедуре!», – рассказала она. «Теперь я заряжаюсь энергией от этой фотографии, когда смотрю на нее. Моему папе трансплантировали стволовые клетки 1 мая 2013 года, и сейчас он жив и здоров».  

Девушка с железной хваткой. Пять фактов о новой «Мисс Америка» – 25-летней Ние Франклин
Фото: instagram.com/missamericany

У нее есть «железная хватка». Любой, кто живет (либо жил) в Нью-Йорке, знает, что найти жилье в городе не так уж просто. И Франклин не была исключением. Она рассказывала, как титул «Мисс Нью-Йорк» помог ей подготовиться к новой роли, она сказала: «У меня есть нью-йоркская выдержка. Я меняла жилье более пяти раз в этом городе. Это очень сложно из-за дорогостоящей ренты, но я выдержала. А так же, как житель Нью-Йорка, я понимаю, насколько много нужно работать».

Девушка с железной хваткой. Пять фактов о новой «Мисс Америка» – 25-летней Ние Франклин
Фото: instagram.com/missamericany

Она родом из Северной Каролины. Хотя перед тем, как стать «Мисс Америка», девушка выиграла конкурс «Мисс Нью-Йорк», родом она из другого штата – Северной Каролины. Ния боролась за корону «Мисс Северная Каролина» в 2016 году.

Девушка с железной хваткой. Пять фактов о новой «Мисс Америка» – 25-летней Ние Франклин
Фото: instagram.com/missamericany

Кроме титула «Мисс Америка», девушка получила 50 000 долларов и контракт на год в качестве нового лица конкурса.

Франклин начинает новую эру конкурса «Мисс Америка», чему очень счастлива. Получив свою корону, она сказала: «Для этого мне потребовалось много настойчивости, и я хочу поблагодарить свою семью – моих маму и папу, пережившего рак. Мои сестры также всегда со мной, я люблю каждую из вас».

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Новости США. В США выбрали победительницу конкурса «Мисс Америка-2019». Престижный титул достался 25-летней Ние Франклин из Нью-Йорка. Корону девушке передала...
 
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