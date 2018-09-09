|
Девушка с железной хваткой. Пять фактов о новой «Мисс Америка» – 25-летней Ние Франклин
Новости США. В США выбрали победительницу конкурса «Мисс Америка-2019». Престижный титул достался 25-летней Ние Франклин из Нью-Йорка.
Корону девушке передала экс-мисс Америка Кара Мунд. Конкурс состоялся в Атлантик-Сити. Оперный вокал девушки, а также трогательные ответы на вопросы сорвали оглушительные аплодисменты у зрителей и покорили их сердца.
Сама Ниа назвала свою победу «мечтой».
Ниа Франклин:
Пять фактов о новой «Мисс Америка» Ние Франклин
Девушка любит музыку с раннего детства. Франклин написала свою первую песню, когда ей было всего шесть лет. Она получила степень магистра по композиторскому делу в Школе искусств Северной Каролины. Девушка продемонстрировала свое мастерство во время конкурса талантов, где исполнила отрывок из известной оперы La Boheme («Богема»). Сама Франклин стала автором более 100 песен.
Она увлечена образованием. Все участницы конкурса «Мисс Америка» предоставили «отчеты о воздействии на общество» и обсудили те темы, которые много значат для них. Франклин говорила о «Пропаганде искусства». Во время конкурса она сказала: «Я училась в школе, где было всего 5% меньшинств. Я повзрослела и полюбила искусство и, благодаря музыке, чувствовала себя уверенно и позитивно думала о том, кем я являюсь. Юным девушкам нужно понять, кто ты». Ниа была лауреатом стипендии от Линкольн-центра в 2017 году. В конкурсе она упомянула о своей платформе, которая дает «уверенность в том, что все студенты имеют доступ к качественному образованию».
Она пожертвовала стволовые клетки своему отцу. В одном из своих постов в Instagram Франклин рассказала, что у ее отца была диагностирована неходжкинская лимфома. Она также упомянула об этом во время своей речи после получения. Новоиспеченная «Мисс Америка» выложила фотографию в Instagram около больничной койки и описала свою помощь отцу в лечении рака. Оказалось, что после прохождения повторной химиотерапии и рецидива врачи предложили лечение стволовыми клетками, и дочь оказалась идеальным донором для отца. «Я благодарю Бога за то, что он спас его жизнь благодаря этой чудесной процедуре!», – рассказала она. «Теперь я заряжаюсь энергией от этой фотографии, когда смотрю на нее. Моему папе трансплантировали стволовые клетки 1 мая 2013 года, и сейчас он жив и здоров».
У нее есть «железная хватка». Любой, кто живет (либо жил) в Нью-Йорке, знает, что найти жилье в городе не так уж просто. И Франклин не была исключением. Она рассказывала, как титул «Мисс Нью-Йорк» помог ей подготовиться к новой роли, она сказала: «У меня есть нью-йоркская выдержка. Я меняла жилье более пяти раз в этом городе. Это очень сложно из-за дорогостоящей ренты, но я выдержала. А так же, как житель Нью-Йорка, я понимаю, насколько много нужно работать».
Она родом из Северной Каролины. Хотя перед тем, как стать «Мисс Америка», девушка выиграла конкурс «Мисс Нью-Йорк», родом она из другого штата – Северной Каролины. Ния боролась за корону «Мисс Северная Каролина» в 2016 году.
Кроме титула «Мисс Америка», девушка получила 50 000 долларов и контракт на год в качестве нового лица конкурса.
Франклин начинает новую эру конкурса «Мисс Америка», чему очень счастлива. Получив свою корону, она сказала: «Для этого мне потребовалось много настойчивости, и я хочу поблагодарить свою семью – моих маму и папу, пережившего рак. Мои сестры также всегда со мной, я люблю каждую из вас».
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости США. В США выбрали победительницу конкурса «Мисс Америка-2019». Престижный титул достался 25-летней Ние Франклин из Нью-Йорка. Корону девушке передала...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)