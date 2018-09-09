На автовокзале в Гродно водители сливали топливо из автобусов

Новости Беларуси. Днём 8 сентября водители гродненского автобусного парка хотели слить топливо со служебных ТС. Граждане делали это на автовокзале в центре города.

Как сообщает УВД Гродненского облисполкома, внимание милиционеров привлекло странное расположение четырёх автобусов, которые стояли квадратом, прикрывая друг друга.



Фото: УВД Гродненского облисполкома

Правоохранители приблизились и увидели, что из автобуса сливается соляка. В канистре уже было 12 литров топлива. В трёх других ТС были найдены ёмкости с остатками топлива и шланги.

Сотрудники милиции немедленно вызвали представителей автобусного парка.



Фото: УВД Гродненского облисполкома

Начат административный процесс.

Весной 2018 года в Крупском районе двое мужчин украли триста литров топлива на стоянке АЗС.