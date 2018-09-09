|
На автовокзале в Гродно водители сливали топливо из автобусов
Новости Беларуси. Днём 8 сентября водители гродненского автобусного парка хотели слить топливо со служебных ТС. Граждане делали это на автовокзале в центре города.
Как
Правоохранители приблизились и увидели, что из автобуса сливается соляка. В канистре уже было 12 литров топлива. В трёх других ТС были найдены ёмкости с остатками топлива и шланги.
Сотрудники милиции немедленно вызвали представителей автобусного парка.
Начат административный процесс.
Весной 2018 года в Крупском районе двое мужчин украли триста литров топлива на стоянке АЗС.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Днём 8 сентября водители гродненского автобусного парка хотели слить топливо со служебных ТС. Граждане делали это на автовокзале в центре...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)