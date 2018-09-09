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Белорусский картофель отправят на экспорт в Россию, Молдову, Грузию и Украину
Новости Беларуси. Белорусские аграрии планируют собрать более 6 миллионов тонн картофеля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.Сейчас его уборка – в самом разгаре. Завершить её планируют до 14 октября.
Вместе с тем, часть собранного урожая уже начали закладывать в стабилизационные фонды. Всего это более 60 тысяч тон. Так белорусы смогут бесперебойно питаться свежими овощами целый год. При этом нынешний урожай позволит и заработать на экспорте. Белорусский картофель ждут в России, Молдове, Грузии и Украине. Щедрым обещает быть год и на сахарную свёклу.
Владимир Гракун, заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:
В 2018 году ждут и больших запасов яблок – более 150 тысяч тонн фруктов. В лидерах по сбору – Брестская и Гомельская области.
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Новости Беларуси. Белорусские аграрии планируют собрать более 6 миллионов тонн картофеля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.Сейчас его уборка – в самом...
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