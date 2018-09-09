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Белорусский картофель отправят на экспорт в Россию, Молдову, Грузию и Украину

10.09.2018 17:44 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Белорусские аграрии планируют собрать более 6 миллионов тонн картофеля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.Сейчас его уборка – в самом разгаре. Завершить её планируют до 14 октября.

Белорусский картофель отправят на экспорт в Россию, Молдову, Грузию и Украину

Вместе с тем, часть собранного урожая уже начали закладывать в стабилизационные фонды. Всего это более 60 тысяч тон. Так белорусы смогут бесперебойно питаться свежими овощами целый год. При этом нынешний урожай позволит и заработать на экспорте. Белорусский картофель ждут в России, Молдове, Грузии и Украине. Щедрым обещает быть год и на сахарную свёклу.

Белорусский картофель отправят на экспорт в Россию, Молдову, Грузию и Украину

Владимир Гракун, заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:
Урожайность и валовый сбор картофеля мы ожидаем не ниже 2017 года. Урожайность сегодня – 320 центнеров с гектара. В 2018 году объёмы позволяют нам поставить на экспорт не меньше 2017 года. Даже есть запасы поставить и больше. Начата уборка сахарной свёклы, убрано 9% площадей. Урожайность на уровне 2017 года. Площади и урожайность позволяют нам заготовить более 5 миллионов тон сладких корней. Радует то, что в 2018 году сахаристость выше на 1%, чем в 2017 году.

Белорусский картофель отправят на экспорт в Россию, Молдову, Грузию и Украину

В 2018 году ждут и больших запасов яблок – более 150 тысяч тонн фруктов. В лидерах по сбору – Брестская и Гомельская области.

 
 
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Новости Беларуси. Белорусские аграрии планируют собрать более 6 миллионов тонн картофеля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.Сейчас его уборка – в самом...
 
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