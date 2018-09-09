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В Минске подвели итоги конкурса по благоустройству

10.09.2018 17:39 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. 10 сентября в Минске назвали победителей конкурса на лучшее благоустройство, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Минске подвели итоги конкурса по благоустройству

Только чтобы объехать полсотни адресов жюри потратило не один день. Красотой о себе заявили школы, университеты, больницы, предприятия торговли и промышленной сферы. Победителей выбирали в 7 номинациях.

В Минске подвели итоги конкурса по благоустройству

Марина Малаева, начальник управления городского хозяйства и энергетики Мингорисполкома:
Это лучшее учреждение образования, где детский сад по Лобанка, занял первое место. Учреждение здравоохранения в Заводском районе – 10-я больница, заняла первое место. В номинации «Лучшее предприятие» – тракторный завод, лучший объект торговли – усадьба по улице Филимонова.

По результатам лучшим районом признан Центральный. В тройке лидеров также Заводской и Фрунзенский.

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. 10 сентября в Минске назвали победителей конкурса на лучшее благоустройство, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Только чтобы...
 
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