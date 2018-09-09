Во время космического конгресса Президенту подарили картину Алексея Леонова

Новости Беларуси. В Минске проходит международный конгресс Ассоциации участников космических полетов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На форум съехало порядка 570 космонавтов, среди них есть и наши земляки.

Александр Лукашенко: Если бы не было наших космонавтов, вряд ли бы в Беларуси взялись за космическую тему





Чем дальше от дома, тем он ближе в сердце. С таким посылом наш Пётр Климук подарил главе государства картину, написанную Алексеем Леоновым.







