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Во время космического конгресса Президенту подарили картину Алексея Леонова
Новости Беларуси. В Минске проходит международный конгресс Ассоциации участников космических полетов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На форум съехало порядка 570 космонавтов, среди них есть и наши земляки.
Чем дальше от дома, тем он ближе в сердце. С таким посылом наш Пётр Климук подарил главе государства картину, написанную Алексеем Леоновым.
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Новости Беларуси. В Минске проходит международный конгресс Ассоциации участников космических полетов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На форум...
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