ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Профицит внешней торговли Беларуси за 7 месяцев сократился на 46%

10.09.2018 17:25 — Разное | Интерфакс  
Размер текста:
A
A
A

Положительное сальдо внешней торговли Беларуси в январе-июле 2018 года составило $403,3 млн, что на 46,2% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2017 года, сообщается в материалах Национального банка страны.

По данным НББ, оборот внешней торговли товарами и услугами в январе-июле 2018 года по сравнению с аналогичным периодом 2017 года вырос на 20,1% до $47,1 млрд. Экспорт из Беларуси увеличился на 18,8% до $23,76 млрд, импорт составил $23,36 млрд, увеличившись на 21,3%.

В июле профицит внешней торговли товарами и услугами составил $80,6 млн против $23,6 млн в июне.

В отчетном периоде дефицит внешней торговли товарами вырос на 72,3% до $1,6 млрд. В июле дефицит внешней торговли товарами снизился до $206,4 млн в $279,8 млн в июне. Импорт товаров за 8 месяцев увеличился на 22,3% до $20,46 млрд при увеличении экспорта на 19,3% до $18,86 млрд. В целом внешнеторговый оборот товаров вырос на 20,9% до $39,3 млрд.

Положительное сальдо внешней торговли услугами в январе-июле 2018 года составило $2 млрд, увеличившись на 19,4%. В июле профицит торговли услугами составил $287 млн против $303,4 млн в июне. Экспорт услуг в январе-июле 2018 года составил $4,9 млрд (рост на 16,8%), импорт - $2,89 млрд (рост на 15,1%).

В 2017 году положительное сальдо внешней торговли Беларуси составило $63,2 млн против дефицита на $70,6 млн в 2016 году. Оборот внешней торговли товарами и услугами в 2017 году по сравнению с 2016 годом вырос на 21,5% до $72,8 млрд, в том числе экспорт - на 21,7% до $36,4 млрд, импорт - на 21,2% до $36,4 млрд.

 
 
Ссылка на источник 26
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Положительное сальдо внешней торговли Беларуси в январе-июле 2018 года составило $403,3 млн, что на 46,2% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2017 года, сообщается в...
 
Новости дня
Новости разные
 
Лукашенко летит в Узбекистан
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

09.09.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Петрыкаускiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Свислочская газета
Единство
Радзiма
Новы дзень (Жлобин)
10.09.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Полоцка
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика