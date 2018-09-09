Профицит внешней торговли Беларуси за 7 месяцев сократился на 46%

Положительное сальдо внешней торговли Беларуси в январе-июле 2018 года составило $403,3 млн, что на 46,2% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2017 года, сообщается в материалах Национального банка страны.

По данным НББ, оборот внешней торговли товарами и услугами в январе-июле 2018 года по сравнению с аналогичным периодом 2017 года вырос на 20,1% до $47,1 млрд. Экспорт из Беларуси увеличился на 18,8% до $23,76 млрд, импорт составил $23,36 млрд, увеличившись на 21,3%.

В июле профицит внешней торговли товарами и услугами составил $80,6 млн против $23,6 млн в июне.

В отчетном периоде дефицит внешней торговли товарами вырос на 72,3% до $1,6 млрд. В июле дефицит внешней торговли товарами снизился до $206,4 млн в $279,8 млн в июне. Импорт товаров за 8 месяцев увеличился на 22,3% до $20,46 млрд при увеличении экспорта на 19,3% до $18,86 млрд. В целом внешнеторговый оборот товаров вырос на 20,9% до $39,3 млрд.

Положительное сальдо внешней торговли услугами в январе-июле 2018 года составило $2 млрд, увеличившись на 19,4%. В июле профицит торговли услугами составил $287 млн против $303,4 млн в июне. Экспорт услуг в январе-июле 2018 года составил $4,9 млрд (рост на 16,8%), импорт - $2,89 млрд (рост на 15,1%).

В 2017 году положительное сальдо внешней торговли Беларуси составило $63,2 млн против дефицита на $70,6 млн в 2016 году. Оборот внешней торговли товарами и услугами в 2017 году по сравнению с 2016 годом вырос на 21,5% до $72,8 млрд, в том числе экспорт - на 21,7% до $36,4 млрд, импорт - на 21,2% до $36,4 млрд.