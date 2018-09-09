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В ЛНР заявили о готовности сбивать украинские военные самолеты

10.09.2018 17:23 — Разное | Интерфакс  
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Военное ведомство самопровозглашенной Луганской народной республики предупредило Вооруженные силы Украины, что применит средства противовоздушной обороны против украинской боевой авиации в случае ее использования на фронте.

"В случае если Киев использует в зоне конфликта свою авиацию, то она понесет потери. У нас есть необходимые силы и средства для уничтожения военных самолетов и вертолетов противника", - заявил представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко в понедельник журналистам.

По его словам, "воздушное пространство ЛНР под полным контролем, военнослужащие подразделений ПВО обороны круглосуточно несут боевое дежурство".

"Использование военной авиации является грубейшим нарушением седьмого пункта меморандума "Об исполнении положений Протокола по итогам консультаций Трехсторонней контактной группы" о запрете полетов боевой авиации и иностранных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), за исключением беспилотных летательных аппаратов используемых мониторинговой миссией ОБСЕ", - добавил А.Марочко.

 
 
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Военное ведомство самопровозглашенной Луганской народной республики предупредило Вооруженные силы Украины, что применит средства противовоздушной обороны...
 
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