МАЗы стартуют в первом в истории ралли по пустыне Каракумы. Среди участников ралли - президент Туркменистана

Белорусские гонщики стартуют в ралли-рейде Turkmen Desert Race, которое пройдет по туркменской пустыне Каракумы. Команда «МАЗ-СПОРТавто» выставила на гонку сразу три экипажа и будет бороться за пьедестал, рассказали в пресс-службе ОАО «МАЗ».

Ралли-рейд пройдет с 11 по 15 сентября и приведет из древнего города Амуль (ныне – Туркменабад) в прибрежный Хазар у Каспийского моря. Протяженность трассы составляет 1614 км, из них 1203 км приходятся на спецучастки. Гонщикам предстоит преодолеть пустыню Каракумы с ее коварными песками, в том числе большими барханами.

Беларусь на ралли представят три экипажа. Лидер команды Сергей Вязович поедет вместе со штурманом Павлом Гараниным и механиком Андреем Жигулиным. Второй МАЗ поведут пилот Алексей Вишневский, штурман Максим Новиков и механик Андрей Неверович. В третий белорусский экипаж вошли пилот Александр Василевский, штурман Дмитрий Вихренко и механик Антон Запорощенко.

Конкуренцию им составят титулованные пилоты. В частности, «КАМАЗ-мастер» выставит на гонку два экипажа под управлением Айрата Мардеева и Дмитрия Сотникова.

Белорусские экипажи ставят своей целью занять первые места в зачете грузовиков. Но, помимо соревнований, команда решит и другую задачу – лучше подготовиться к ближайшему «Дакару». Большая часть маршрута проходит по участкам с барханами, которые обычно вызывают сложность и на самом престижном автомарафоне планеты.

Ралли Turkmen Desert Race стартует 11 сентября в древнем городе Амуль на востоке Туркменистана. После небольшого лиазона начнется 9-километровый отрезок, который надо будет пройти в формате «Super Special», то есть в паре с конкурентом. После этот гонщиков ожидает спецучасток в 247 км по туркменской степи со всевозможными препятствиями.

Планируется, что одним из участников ралли станет президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов. Необходимые для этого документы им уже получены.

Напомним, команда «МАЗ-СПОРТавто» последние годы показывает высокие результаты в международных ралли-рейдах. Так, в январе этого года экипаж под управлением Сергея Вязовича занял почетное второе место на марафоне «Дакар», что стало лучшим результатом в истории «МАЗ-СПОРТавто».