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300 хот-догов за 2 часа и Мона Лиза из кетчупа — «А-100» провела первые «Европейские голодные игры»
10.09.2018 — Разное | Хойницкiя навiны
Более 100 участников поборолись за звание главного любителя этого стритфуда и золотую хот-дог-карту на месяц бесплатных обед-сетов из хот-дога и стакана кофе. За день такого соревнования было приготовлено 300 хрустящих булочек и более 20 кг сосисок.
Чемпионаты по скоростному поеданию стритфуда уже более 100 лет проходят в разных точках нашей планеты. Среди стран — лидеров по количеству таких фуд-соревнований — США, Канада и Япония. В Беларуси место главного эксперта по такому вкусному «виду спорта» удерживает сеть АЗС «А-100».
В 2016 году «А-100» провела первую в стране «Битву колбасок». За три года ассортимент хот-догов и разнообразие вкусов у сети выросло в несколько раз, а традиционный чемпионат по поеданию хот-догов стал масштабнее и в этом году вернулся под названием «Европейские голодные игры».
— Сейчас на наших автозаправках можно попробовать хот-доги с 5 видами сосисок: из говядины, свинины, курицы, утки и фирменную. Каждый сезон мы пополняем меню новинками и совсем скоро презентуем новый вкус, который появится на белорусских АЗС впервые, — рассказывает Ольга Тишкевич, начальник отдела маркетинга ОДО «Астотрейдинг». — Мы смело называем себя экспертами в этом популярном среди белорусов стритфуде, потому что первыми стали готовить и продавать французские хот-доги на автозаправках, а рецепты сосисок для них мы разрабатываем самостоятельно с лучшими производителями страны.
Финальная схватка за главный приз — золотую хот-дог-карту, которая дает возможность в течение месяца бесплатно обедать во всей сети АЗС «А-100», началась после 16.00. К этому времени возле «поля» «Европейских голодных игр» выстроилась толпа из нескольких сотен зрителей. У 20 «спортсменов» было ровно 5 минут, чтобы съесть максимальное количество порций.
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В это воскресенье, 9 сентября, прошли первые «Европейские голодные игры». Такое гастрономическое соревнование по приготовлению и скоростному поеданию...
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