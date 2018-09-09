

В это воскресенье, 9 сентября, прошли первые «Европейские голодные игры». Такое гастрономическое соревнование по приготовлению и скоростному поеданию хот-догов в парке Победы организовала сеть АЗС «А-100».

Более 100 участников поборолись за звание главного любителя этого стритфуда и золотую хот-дог-карту на месяц бесплатных обед-сетов из хот-дога и стакана кофе. За день такого соревнования было приготовлено 300 хрустящих булочек и более 20 кг сосисок.

Чемпионаты по скоростному поеданию стритфуда уже более 100 лет проходят в разных точках нашей планеты. Среди стран — лидеров по количеству таких фуд-соревнований — США, Канада и Япония. В Беларуси место главного эксперта по такому вкусному «виду спорта» удерживает сеть АЗС «А-100».

В 2016 году «А-100» провела первую в стране «Битву колбасок». За три года ассортимент хот-догов и разнообразие вкусов у сети выросло в несколько раз, а традиционный чемпионат по поеданию хот-догов стал масштабнее и в этом году вернулся под названием «Европейские голодные игры».

— Сейчас на наших автозаправках можно попробовать хот-доги с 5 видами сосисок: из говядины, свинины, курицы, утки и фирменную. Каждый сезон мы пополняем меню новинками и совсем скоро презентуем новый вкус, который появится на белорусских АЗС впервые, — рассказывает Ольга Тишкевич, начальник отдела маркетинга ОДО «Астотрейдинг». — Мы смело называем себя экспертами в этом популярном среди белорусов стритфуде, потому что первыми стали готовить и продавать французские хот-доги на автозаправках, а рецепты сосисок для них мы разрабатываем самостоятельно с лучшими производителями страны.











Оценить хот-доги от «А-100» бесплатно минчане смогли во время участия в соревнованиях «Европейских голодных игр». Первых «спортсменов» в парке Победы начали выбирать в 14.00. Каждый из них боролся за победу в одном из «вкусных» конкурсных этапов. Во время кулинарного маленькие белорусы готовили френч-доги за 20 секунд. В «романтическом» участники, которые пришли со своей парой, ели френч-дог на двоих. Самым популярным конкурсом, на который выстроилась очередь, стало рисование кетчупом и горчицей. С помощью этих 2 соусов минчанам предложили нарисовать девушек с легендарных полотен: Мону Лизу, Женщину с жемчужной сережкой, Фриду Кало де Ривера и Венеру Боттичелли.

Финальная схватка за главный приз — золотую хот-дог-карту, которая дает возможность в течение месяца бесплатно обедать во всей сети АЗС «А-100», началась после 16.00. К этому времени возле «поля» «Европейских голодных игр» выстроилась толпа из нескольких сотен зрителей. У 20 «спортсменов» было ровно 5 минут, чтобы съесть максимальное количество порций.





Во время финальной схватки было съедено более 100 хот-догов, а среди главных претендентов на победу был замечен олимпийский чемпион по гребле на байдарках и каноэ Александр Богданович. Победу в «Европейских голодных играх» одержал минчанин Максим Асаевич. Он стал обладателем специального приза от сети АЗС «А-100» — золотой хот-дог-карты, которая дает право обедать целый месяц бесплатно на всех автозаправках сети.