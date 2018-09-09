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Глава аппарата НАН сомневается, что человек произошел от обезьяны

10.09.2018 18:38 — Разное | Партизан  
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Руководитель аппарата НАН Беларуси академик Петр Витязь предполагает, что люди – потомки переселенцев из космоса.

Свое мнение он высказал сегодня, 10 сентября, журналистам во время XXXI Международного конгресса Ассоциации участников космических полетов в Минске, пишет TUT.by.

«Откуда появился человек на Земле? Много говорят о том, что мы переселенцы, что человек появился из космоса. Я верю в то, что сегодня, какой бы ни была селекция, как бы ни проявлялась эволюция, мы не видим доказательств того, что человек произошел от обезьяны», – сказал он.

В качестве аргумента академик привел наскальные рисунки: «Посмотрите на древние наскальные рисунки. На многих из них нарисованы ракеты, космонавты. Откуда они взялись? А то, что находят сегодня археологи [следы] человека совсем других размеров? Откуда это взялось? Поэтому что-то есть. Мы не имеем доказательств, но такая гипотеза есть, это возможно».


Петр Витязь надеется, что когда-нибудь гипотеза о внеземном происхождении человека будет доказана. Он считает, что высадка человека на другой планете и ее освоение могут поспособствовать подтверждению этой гипотезы.

XXXI Международный конгресс Ассоциации участников космических полетов проходит 9-15 сентября в Минске. В нем участвует более 80 космонавтов и астронавтов из почти 20 стран. Работа конгресса построена в рамках четырех технических сессий, которые посвящены новым научным программам космических исследований, отчетам о последних полетах на Международную космическую станцию и другим вопросам.

Ассоциация участников космических полетов – международная некоммерческая организация, объединяющая около 400 космонавтов и астронавтов из многих стран. Ее создали в 1985 году для обмена опытом в области пилотируемых космических полетов.

 
Теги: Минск
 
 
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Руководитель аппарата НАН Беларуси академик Петр Витязь предполагает, что люди – потомки переселенцев из космоса.
 
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