Глава аппарата НАН сомневается, что человек произошел от обезьяны

TUT.by . Свое мнение он высказал сегодня, 10 сентября, журналистам во время XXXI Международного конгресса Ассоциации участников космических полетов в Минске , пишет





«Откуда появился человек на Земле? Много говорят о том, что мы переселенцы, что человек появился из космоса. Я верю в то, что сегодня, какой бы ни была селекция, как бы ни проявлялась эволюция, мы не видим доказательств того, что человек произошел от обезьяны», – сказал он.





В качестве аргумента академик привел наскальные рисунки: «Посмотрите на древние наскальные рисунки. На многих из них нарисованы ракеты, космонавты. Откуда они взялись? А то, что находят сегодня археологи [следы] человека совсем других размеров? Откуда это взялось? Поэтому что-то есть. Мы не имеем доказательств, но такая гипотеза есть, это возможно».









Петр Витязь надеется, что когда-нибудь гипотеза о внеземном происхождении человека будет доказана. Он считает, что высадка человека на другой планете и ее освоение могут поспособствовать подтверждению этой гипотезы.





XXXI Международный конгресс Ассоциации участников космических полетов проходит 9-15 сентября в Минске. В нем участвует более 80 космонавтов и астронавтов из почти 20 стран. Работа конгресса построена в рамках четырех технических сессий, которые посвящены новым научным программам космических исследований, отчетам о последних полетах на Международную космическую станцию и другим вопросам.





Ассоциация участников космических полетов – международная некоммерческая организация, объединяющая около 400 космонавтов и астронавтов из многих стран. Ее создали в 1985 году для обмена опытом в области пилотируемых космических полетов.